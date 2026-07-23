FOTO Svadbeno ljeto 'vatrenih': Dvojica se oženila, uskoro će i treći. A jedan je dragu zaprosio

Ljeto je vrijeme u kojem se profesionalni nogometaši najčešće žene, a iznimka nije ni ovo unatoč Svjetskom prvenstvu. Martin Erlić započeo je niz, nastavio ga Kristijan Jakić, a uskoro bi trebao i Toni Fruk
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Početkom priprema za Svjetsko nogometno prvenstvo Martin Erlić (28) oženio je djevojku Nikolinu Perković, kći gitarista Rikarda Perkovića iz Zadra.
| Foto: Nikolina Perković/Instagram
Početkom priprema za Svjetsko nogometno prvenstvo Martin Erlić (28) oženio je djevojku Nikolinu Perković, kći gitarista Rikarda Perkovića iz Zadra. |
Foto: Nikolina Perković/Instagram
Početkom priprema za Svjetsko nogometno prvenstvo Martin Erlić (28) oženio je djevojku Nikolinu Perković, kći gitarista Rikarda Perkovića iz Zadra.
| Foto: Nikolina Perković/Instagram
Foto Nikolina Perković/Instagram
Erlić je dobio dozvolu izbornika Zlatka Dalića da napusti pripreme u Rijeci, a svadbenu svečanost imali su u jednom resortu kraj Biograda na moru.
| Foto: Nikolina Perković/Instagram
Foto Nikolina Perković/Instagram
Foto Nikolina Perković/Instagram
Par se zaručio u lipnju 2025., a gospođa Erlić diplomirala je na Veleučilištu u Velikoj Gorici.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U bračnu luku uplovio je i Kristijan Jakić (29) s partnericom Lucijom Jelić.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Imoćanin i vizažistica imali su civilno vjenčanje, a potom su pozirali kod crkve Svete Kate u Grudama u Hercegovini.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Igor Matanović (23) je, pak, zaprosio dugogodišnju djevojku Jelenu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Nisam osvojio Svjetsko prvenstvo, ali sam dobio nešto bolje. Rekla je 'da'", objavio je napadač "vatrenih".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Svadbena zvona zvone i Toniju Fruku (25) i njegovoj djevojci Karli Bobić.
| Foto: Instagram
Dva velika dana pred tobom, jedan te potpis čeka, upitali su ga u srijedu uoči utakmice Rijeke i Derry Cityja.
| Foto: Instagram
- Da, iskreno ne znam koji mi je teži, iskreno. Trenutačno sam fokusiran samo na utakmicu, a poslije šta dođe, dođe. Možda se još i predomislim - rekao je Našičanin uz osmijeh.
| Foto: Instagram
Lani se, nakon osvajanja prvenstva i Kupa s Rijekom, pohvalio prosidbom i napisao da je osigurao trostruku krunu.
| Foto: Instagram
Petar Sučić je gol Gani na Mundijalu proslavio s loptom u dresu i potom potvrdio kako njemu i novopečenoj gospođi Sučić stiže bebica.
| Foto: Sanjin Strukić/Pixsell
Foto Facebook/Patrik Macek/PIXSELL
Bugojanac i Šibenčanka, studentica Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, vjenčali su se početkom godine na obali jezera Como u Italiji.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto FC Internazionale Milano