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SRETNO MLADENCIMA!

FOTO Svadbeno ljeto 'vatrenih': Dvojica se oženila, uskoro će i treći. A jedan je dragu zaprosio

Ljeto je vrijeme u kojem se profesionalni nogometaši najčešće žene, a iznimka nije ni ovo unatoč Svjetskom prvenstvu. Martin Erlić započeo je niz, nastavio ga Kristijan Jakić, a uskoro bi trebao i Toni Fruk
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FOTO Svadbeno ljeto 'vatrenih': Dvojica se oženila, uskoro će i treći. A jedan je dragu zaprosio
Početkom priprema za Svjetsko nogometno prvenstvo Martin Erlić (28) oženio je djevojku Nikolinu Perković, kći gitarista Rikarda Perkovića iz Zadra. | Foto: Nikolina Perković/Instagram
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Početkom priprema za Svjetsko nogometno prvenstvo Martin Erlić (28) oženio je djevojku Nikolinu Perković, kći gitarista Rikarda Perkovića iz Zadra. | Foto: Nikolina Perković/Instagram
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