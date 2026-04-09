FOTO Svaka čast! Dinamovci dijelili obroke u Pučkoj kuhinji

Nogometaši Dinama plasirali su se u finale Kupa pobjedom protiv Gorice (6-3), a dan nakon su pokazali i veliku humanu stranu. Naime, dijelili su obroke u Pučkoj kuhinji na Svetom Duhu, objavio je klub na službenoj stranici.

Foto: GNK Dinamo

U akciji su sudjelovali igrači Luka Stojković i Moris Valinčić, a tu su bili i trener Mario Kovačević te član stručnog stožera Ivica Landeka, kao i sportski direktor Dario Dabac. Oni su u suradnji s djelatnicima kuhinje sudjelovali u pripremi i distribuciji obroka za korisnike kojima je to potrebno.

Prehrambene namirnice donirao je Dinamo, a trener Mario Kovačević naglasio je koliko im je drago što su pomogli.

- Drago mi je da smo se kao igrači i članovi stručnog stožera uspjeli uključiti. Cijelo iskustvo bilo je posebno. S jedne strane lijepo jer možeš pomoći, a s druge i teško kada vidiš koliko je ljudi u potrebi. No, upravo ovdje vidiš i koliko dobrih ljudi svakodnevno pomaže drugima. Najvažnije je da znamo da nismo sami i da jedni drugima možemo biti podrška - rekao je.

Ova je akcija nastavak djelatnosti koje su se provodile tijekom Velikog tjedna, kada su zajedničkim snagama djelatnici Dinama, Nogometne škole Dinamo i Dinamova zaklada Nema predaje svakodnevno volontirali na Svetom Duhu.