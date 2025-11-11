FOTO Sve ljubavi Janice Kostelić. Od romanse s nogometašem do ronioca kojeg skriva od javnosti

Janica Kostelić, "Snježna kraljica", skrivala je ljubavne veze kao slalomske tajne! Od Romansi s Raulom do Borisa, ljubavni život joj je jednako dinamičan kao skijaške pobjede
Janica Kostelić (43), najveća hrvatska sportašica svih vremena, godinama je dominirala svjetskim skijaškim stazama, no njezin privatni život oduvijek je bio obavijen velom tajne.
Dok su njezini sportski uspjesi bili pod budnim okom javnosti, ljubavne je veze vješto skrivala, posvećena isključivo karijeri, a kasnije mirnom obiteljskom životu.
Ipak, tijekom godina, javnost je uspjela doznati za nekoliko muškaraca koji su osvojili srce naše "Snježne kraljice".
Od kratkih romansi do velike, javno eksponirane ljubavi, njezin je ljubavni put bio jednako dinamičan kao i njezine slalomske vožnje.
Prije nego što je njezina karijera dosegla vrhunac, mediji su pisali o Janičinoj prvoj simpatiji, instruktoru fitnessa iz Zagreba po imenu Tomislav.
Upoznali su se na Kineziološkom fakultetu, a njihova je veza, zbog Janičinih stalnih putovanja, uglavnom bila obilježena dugim telefonskim razgovorima.
Sam Tomislav kasnije je njihov odnos opisao više kao blisko prijateljstvo nego kao klasičnu ljubavnu vezu.
Mnogo više pažnje privukla je kratka romansa s Amerikancem meksičkog porijekla, nogometašem Raulom Palomaresom (42) 2003. Upoznali su se u Selcu, gdje su oboje bili na rehabilitaciji zbog sportskih ozljeda.
| Foto: VoyageLA
Palomares, koji je tada igrao za klub u Žepču, osvojio ju je, kako se pisalo, svojim temperamentom i smislom za humor. "Oboje smo sportaši, pa smo imali mnogo tema za razgovor. Iznenadio sam se što ona tako tečno govori engleski i razumije čak i moj sleng", izjavio je tada Raul.
Otkrio je da ga je Janica tražila da obrije brkove, što je on kao "pravi Meksikanac" odbio. Ipak, ta veza nije dugo potrajala.
Jedina veza koju je Janica Kostelić donekle javno živjela bila je ona s roniocem Borisom Ivančićem. Njihova ljubavna priča trajala je četiri godine, u razdoblju njezine najveće slave, od 2005. do 2009.
Upoznali su se u Crikvenici na jednoj večeri nakon regate, gdje je Janica bila počasna gošća.
"Nisam očekivao da će sve krenuti ovako. Upoznali smo se preko jedne naše zajedničke prijateljice, a Janica mi je odmah bila strašno simpa. Na početku je to bilo tek dobro prijateljstvo", ispričao je Boris za Jutarnji list.
Zbog ljubavi prema diplomiranom kroatistu i germanistu, Janica se preselila iz Zagreba u Rijeku, gdje su živjeli u dvoetažnom stanu. Ondje je 2007. godine, nakon službenog povlačenja iz profesionalnog skijanja, otvorila i kozmetički salon "Fei Fei".
Koliko je bila zaljubljena, pokazivala je na svakom koraku. Mnogi pamte njezin lančić s privjeskom ronioca koji drži skiju, dar Borisova brata Duška, koji je ljubila prije svake utrke. Često je nakon pobjeda rukama znala pokazivati gestu ronilačkih naočala, šaljući jasnu poruku svom dragom.
Iako se činilo da će par stati pred oltar, početkom ljeta 2009. potvrdili su prekid. "Janica i ja više nismo zajedno i to je to. Ostali smo super prijatelji", kratko je tada izjavio Ivančić.
Nakon prekida s Borisom, Janica je 2010. godine pronašla novu ljubav. Riječ je bila o Švicarcu Danielu Haimerlu, asistentu koordinatora Međunarodne skijaške federacije (FIS).
Vezu su u početku skrivali čak i od najbližih, a prvi je za nju navodno doznao Janičin brat Ivica. Par je prvi put viđen zajedno u Münchenu na utakmici Lige prvaka, a kasnije su se često pojavljivali na skijaškim natjecanjima, gdje je Daniel bio poslovno, a Janica kao podrška bratu.
Zanimljivo je da je Janica ostala u odličnim odnosima s bivšim dečkom Borisom, pa su mediji zabilježili i neobične scene druženja "ljubavnog četverokuta": Janice, Daniela, Borisa i njegove nove djevojke.
Veza s Haimerlom potrajala je nešto manje od dvije godine, a sama Janica je u kolovozu 2011. potvrdila njihov prekid. "Mogu samo potvrditi da Daniel i ja više nismo zajedno. To je sve", izjavila je tada za Story.
Nakon Daniela Haimerla, Janica se potpuno povukla iz javnosti i svoj ljubavni život uspješno sakrila od medija. Početkom 2018. snimljena je u zagrljaju Zvonimira Barišića na zagrebačkom Adventu, u društvu Antonije Blaće i Hrvoja Brlečića, kojem je Janica bila vjenčana kuma.
Mediji su nagađali da je upravo on otac njezinog prvog djeteta, sina Oskara, kojeg je rodila 1. siječnja 2019. Međutim Janica tu vezu nikada nije potvrdila.
Godinama kasnije, javnost je upoznala njezinog novog partnera. U ljeto 2025. Janica se pojavila u Veloj Luci s partnerom Ivicom.
On je kao ronilac sudjelovao u ekološkoj akciji čišćenja podmorja nakon manifestacije "Trag u beskraju".
Mediji su tada tvrdili da je upravo on otac Janičinog drugog djeteta, rođenog u rujnu iste godine. S njim je nekoliko puta viđena i u šetnji Zagrebom.
Par se kasnije zajedno pojavio i na premijeri dokumentarnog filma njezinog brata Ivice, potvrđujući svoju vezu, iako i dalje bez ikakvih izjava za javnost.
Janica Kostelić danas živi životom kakav je oduvijek željela: daleko od reflektora, posvećena svojoj djeci i obitelji.
Iako je njezina sportska karijera bila ispisana zlatnim slovima pred očima cijelog svijeta, svoju privatnu sreću pronašla je u tišini, dokazavši da su neke pobjede najslađe kada se izbore izvan staze i medijske pompe.
