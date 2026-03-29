FOTO Tko ima skuplje satove, dinamovci ili hajdukovci? Livaja i Mišić nose Rolex, ali nisu prvi

Od svih igrača Dinama i Hajduka najskuplji sat ima Dominik Livaković, a stoji toliko da se za njega u nekom manjem hrvatskom mjestu može kupiti i kuća
Kada je riječ o luksuznim satovima, jedno ime stoji iznad svih ostalih. Rolex nije samo proizvođač satova; on je sinonim za uspjeh, preciznost i trajnu vrijednost. Tri njegova modela savršeno ilustriraju filozofiju brenda koja spaja eleganciju, funkcionalnost i inovaciju.
Marko Livaja jedan od od igrača koji nosi Rolex. Njegov model je Datejust, a vrijedi oko 18.000 eura.
Priča o modelu Datejust priča je o revoluciji. Predstavljen 1945. godine u povodu 40. obljetnice tvrtke, bio je to prvi vodootporni samonavijajući ručni sat na svijetu koji je prikazivao datum u prozorčiću na brojčaniku, s mehanizmom koji ga je automatski mijenjao točno u ponoć.
Ta je funkcija danas standard, no tada je bila tehnološko čudo. Uz njega je debitirala i legendarna narukvica Jubilee, dizajnirana posebno za ovaj slavljenički model. S prepoznatljivim Oyster kućištem i lećom Cyclops za uvećanje datuma, koja je dodana 1953., Datejust je postao arhetip klasičnog sata.
Dostupan u tradicionalnoj veličini od 36 mm te modernijoj od 41 mm, on je kičma Rolexove ponude i sat koji se s jednakom lakoćom nosi na poslovnom sastanku i u ležernim prilikama.
Iako je Ismaël Bennacer najplaćeniji igrač Dinama, ne nosi luksuzne satove, već pametne. Tako se, dok je još bio u Milanu fotografirao, a na ruci je imao Apple Watch Series 10 koji se danas može pronaći za 300 eura.
Apple Watch Series 10 predstavlja najnoviju evoluciju najprodavanijeg sata na svijetu. S novim, tanjim dizajnom i dosad najvećim zaslonom, donosi niz revolucionarnih funkcija.
Najvažnija je mogućnost detekcije znakova apneje u spavanju, potencijalno opasnog stanja koje često ostaje nedijagnosticirano.
Uz to, novi senzori za temperaturu vode i dubinu do šest metara čine ga korisnim partnerom za plivanje i ronjenje, dok značajno brže punjenje osigurava da je uvijek spreman za akciju.
Ivica Ivušić na predstavljanju u Hajduku nosio je Rolex Sea-Dweller koji se na tržištu može pronaći za 22.150 eura.
Ako je Daytona kralj staze, Sea-Dweller je apsolutni vladar morskih dubina. Razvijen 1967. godine u suradnji s francuskom ronilačkom tvrtkom COMEX, ovaj je sat stvoren za ekstremne uvjete saturacijskog ronjenja.
Njegova ključna inovacija je ventil za ispuštanje helija - jednosmjerni ventil koji omogućuje atomima helija, nakupljenim u kućištu tijekom dugotrajnog boravka pod visokim tlakom, da sigurno izađu tijekom dekompresije.
Time se sprječava pucanje safirnog stakla. S vodootpornošću do impresivnih 1.220 metara, Sea-Dweller je ultimativni profesionalni ronilački instrument.
Njegov suigrač Ante Rebić nosi Tissot T-Race MOTOGP koji stoji oko 2.300 eura.
Kao službeni mjeritelj vremena za MotoGP prvenstvo od 2001. godine, Tissot je svoju strast prema motociklizmu pretočio u kolekciju T-Race.
Ovi kronografi odišu estetikom inspiriranom svijetom utrka. Luneta podsjeća na kočioni disk, gumbi kronografa na nožne komande, a detalji na ovjes motora.
Često se isporučuju u posebnim pakiranjima u obliku motociklističke kacige, što ih čini savršenim izborom za ljubitelje oktanskih uzbuđenja.
Josip Mišić na tribinama Maksimira fotografirao se sa Rolex Oyster Perpetual Datejust modelom od 15.000 eura.
Filip Krovinović ugovor s Hajdukom do 2027. godine produžio je dok mu je na ruci bio Tissot Chronograph PRC 200 vrijedan 450 eura.
Tissot desetljećima uspješno dokazuje da vrhunska švicarska kvaliteta ne mora biti rezervirana samo za najbogatije.
Snažnom povezanošću sa svijetom sporta i ponudom koja spaja pouzdanost i moderan dizajn, Tissot je postao jedan od najpopularnijih švicarskih brendova.
Dion Drena Beljo ne nosi klasični sat, već WHOOPkoji je zapravo narukvica vrijedna 120 eura.
Za razliku od Apple Watcha, WHOOP nema zaslon. Njegova jedina svrha je prikupljanje i analiza biometrijskih podataka.
Ovaj uređaj, dizajniran da se nosi 24/7, kontinuirano prati varijabilnost otkucaja srca (HRV), frekvenciju disanja, temperaturu kože i san.
Na temelju tih podataka izračunava dnevnu spremnost organizma za napor, pomažući korisnicima da optimiziraju trening i izbjegnu pretreniranost. Zbog svog fokusa na podatke, postao je neizostavan alat vrhunskih sportaša poput Cristiana Ronalda i LeBrona Jamesa.
Isti uređaj na ruci ima i njegov suigrač Monsef Bakrar.
Ali i Michele Šego iz Hajduka.
Arber Hoxha u svojoj kolekciji ima Rolex Datejust 36 vrijedan 10.000 eura.
Nešto vrijednu verziju nosi i pomalo zaboravljeni igrač Dinama Juan Cordoba. Njegov Rolex procijenjuje se na oko 15.500 eura.
Matteo Perez Vinlof prije dolaska u Dinamo bio je u Bayernu, a ugovor s Bavarcima potpisao je dok je na ruci imao Tissot T-Race koji stoji 800 eura.
Najvrijedni sat ima Dominik Livaković. Njegov Rolex Cosmograph Daytona stoji 57.000 eura. Za tu cifru u Slavoniji, Lici ili Gorskom Kotaru može se naći sasvim pristojna kuća za život.
Dizajniran 1963. za profesionalne vozače utrka, Cosmograph Daytona ime je dobio po legendarnoj stazi na Floridi.
Njegova ključna funkcija je kronograf za precizno mjerenje vremena, dok tahimetarska skala na luneti omogućuje vozačima izračun prosječne brzine. Iako je u početku bio relativno slabo prodavan, njegov status je eksplodirao zahvaljujući glumcu i strastvenom vozaču Paulu Newmanu.
Danas je Daytona jedan od najtraženijih satova na svijetu, s listama čekanja koje traju godinama.
Newmanov osobni primjerak prodan je na aukciji za vrtoglavih 17,8 milijuna dolara, čime je ovaj "alat za trkaće staze" zacementirao svoje mjesto u panteonu urarskih ikona.
