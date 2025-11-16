Obavijesti

LIJEPA GESTA

FOTO Torcida i Armada odali počast vukovarskim žrtvama

Torcida je u Dugopolju održala bakljadu, mimohod i molitvu za žrtve Domovinskog rata u Vukovaru. Armada je u Rijeci organizirala mimohod od murala Vukovaru u Vukovarskoj ulici do Mosta hrvatskih branitelja na delti
