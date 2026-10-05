FOTO Trening 'vatrenih' gledao i predsjednik HNS-a, ozbiljna lica na Poljudu! Pogledajte fotke

Vatreni su na Poljudu odradili završni trening prije okršaja sa Španjolskom, a nakon debakla protiv Engleske traži se hitna reakcija. Bilić je poručio da je ljut i želi mušku utakmicu, dok Modrić traži drukčiju Hrvatsku i podršku s tribina. Zbog viroze nije trenirao Ivan Smolčić
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Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Poljudu trening uoči utorkove utakmice protiv Španjolske u Ligi nacija.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Poljudu trening uoči utorkove utakmice protiv Španjolske u Ligi nacija.
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Poljudu trening uoči utorkove utakmice protiv Španjolske u Ligi nacija.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Trening 'vatrenih' s terena je pratio i predsjednik HNS-a, Marijan Kustić.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Vatreni u utorak od 20.45 u Splitu dočekuju aktualne svjetske i europske prvake.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Nakon povijesnog poraza od Engleske (0-7) na Rujevici, od momčadi se traži snažna reakcija.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
"Ja sam razočaran, ali prvenstveno sam ljut," rekao je izbornik Slaven Bilić na konferenciji za medije u ponedjeljak.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
"Sutra očekujem reakciju," poručio je Bilić uoči susreta sa Španjolcima.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Izbornik se osvrnuo i na kritike: 'Dao Bog da svi žele Hrvatskoj ono što ja želim.'
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
"Ne mogu me destabilizirati, ne mogu me demotivirati, mogu samo biti ljući," dodao je Bilić.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Španjolska je u prvoj međusobnoj utakmici u Sevilli svladala Hrvatsku 4-1.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Hrvatskoj je u Splitu potreban bolji rezultat, ali i drukčije lice nego u posljednja dva nastupa.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Kapetan Luka Modrić priznao je da se nakon poraza od Engleske ne može nastaviti kao da se ništa nije dogodilo.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Modrić je podsjetio da se Hrvatska već jednom digla nakon teškog poraza od Španjolske, kada je izgubila 0-6.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Kapetan je pozvao navijače da pruže podršku momčadi na Poljudu: 'Treba nam publika, nisu to floskule.'
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL