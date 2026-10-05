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GENERALKA U SPLITU

FOTO Trening 'vatrenih' gledao i predsjednik HNS-a, ozbiljna lica na Poljudu! Pogledajte fotke

Vatreni su na Poljudu odradili završni trening prije okršaja sa Španjolskom, a nakon debakla protiv Engleske traži se hitna reakcija. Bilić je poručio da je ljut i želi mušku utakmicu, dok Modrić traži drukčiju Hrvatsku i podršku s tribina. Zbog viroze nije trenirao Ivan Smolčić
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Split: Trening hrvatske nogometne reprezentacije uoči sutrašnje utakmice protiv Španjolske
Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Poljudu trening uoči utorkove utakmice protiv Španjolske u Ligi nacija. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Poljudu trening uoči utorkove utakmice protiv Španjolske u Ligi nacija. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Komentari 11

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