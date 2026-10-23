FOTO 'Trogirska Heidi Klum' je vatrena navijačica Hajduka

"Kad već svaka ženska stavlja sliku s Poljuda jer su 'došle pogledati' utakmicu jer je to 'IN' u određenom trenutku, kao i svi ostali sezonci samo kad Hajduk pobjeđuje... nek i ja jednom stavim sliku s Poljuda — ali kao dugogodišnja pretplatnica i netko tko nogomet prati od 4. godine. Nije 'in', nego život. Nek su nam tribine uvik pune!! I KAD GUBE I KAD TUKU", poručila je u rujnu | Foto: Instagram