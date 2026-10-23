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MODNA SENZACIJA I NAVIJAČICA

FOTO 'Trogirska Heidi Klum' je vatrena navijačica Hajduka

Faretta Radić, manekenka iz Trogira, osvaja svijet. S Poljuda do Voguea, ostaje vjerna Hajduku i Dalmaciji. "Nije 'in', nego život", poručuje strastvena manekenka
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FOTO 'Trogirska Heidi Klum' je vatrena navijačica Hajduka
Njezine hipnotizirajuće zelene oči s tribina Poljuda plijene pažnju javnosti, ali mnogi ne znaju da gledaju u jednu od najuspješnijih hrvatskih manekenki svih vremena koja je inače strastvena navijačica Hajduka. | Foto: Instagram
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Njezine hipnotizirajuće zelene oči s tribina Poljuda plijene pažnju javnosti, ali mnogi ne znaju da gledaju u jednu od najuspješnijih hrvatskih manekenki svih vremena koja je inače strastvena navijačica Hajduka. | Foto: Instagram
Komentari 273

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