FOTO Trudna Barbara Matić blistala na konferenciji u Splitu uz Blanku i sestre Zaninović

U Splitu se održala konferencija Igra na dugi rok - Sportska infaktustura izmedju izvrsnosti i isplativosti na kojoj su sudjelovale brojne poznate sportske ličnosti. Među panelistima bila je i olimpijka Barbara Matić koja je blistala u trudničkom izdanju
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U Splitu se održala konferencija Igra na dugi rok - Sportska infaktustura izmedju izvrsnosti i isplativosti na kojoj su sudjelovale brojne poznate sportske ličnosti. Među panelistima bila je i olimpijka Barbara Matić. Hrvatska judašica pažnju je plijenila u predivnom trudničkom izdanju
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
U Splitu se održala konferencija Igra na dugi rok - Sportska infaktustura izmedju izvrsnosti i isplativosti na kojoj su sudjelovale brojne poznate sportske ličnosti. Među panelistima bila je i olimpijka Barbara Matić. Hrvatska judašica pažnju je plijenila u predivnom trudničkom izdanju |
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
U Splitu se održala konferencija Igra na dugi rok - Sportska infaktustura izmedju izvrsnosti i isplativosti na kojoj su sudjelovale brojne poznate sportske ličnosti. Među panelistima bila je i olimpijka Barbara Matić. Hrvatska judašica pažnju je plijenila u predivnom trudničkom izdanju
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Matić se pojavila u bajkovitoj žutoj haljini u kojoj se jasno vidio trudnički trbuščić. Hrvatska sportašica u svibnju je objavila da će po prvi puta postati mama. Prošle godine udala se za srpskog judaša Filipa Đinovića
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Uz nju, na konfrenciji je sudjelovala bivša atletičarka Blanka Vlašić, bivši tenisač i osvajač Wimbledona Goran Ivanišević
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Događaj nisu propustile ni tekvandoašice sestre Lucija i Ana Zaninović
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Konferencija je okupila stručnjake, predstavnike sporta, lokalne zajednice i gospodarstva kako bi kroz razgovor, iskustva i primjere dobre prakse otvorila temu razvoja i upravljanja sportskom infrastrukturom. Cilj je povezati znanje, iskustvo i praksu te ponuditi odgovore na pitanje kako sportske objekte učiniti izvrsnima za korisnike, ali i isplativima za one koji njima upravljaju, prenosi Slobodna Dalmacija.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL