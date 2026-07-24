FOTO Trudna Barbara Matić blistala na konferenciji u Splitu uz Blanku i sestre Zaninović

Konferencija je okupila stručnjake, predstavnike sporta, lokalne zajednice i gospodarstva kako bi kroz razgovor, iskustva i primjere dobre prakse otvorila temu razvoja i upravljanja sportskom infrastrukturom. Cilj je povezati znanje, iskustvo i praksu te ponuditi odgovore na pitanje kako sportske objekte učiniti izvrsnima za korisnike, ali i isplativima za one koji njima upravljaju, prenosi Slobodna Dalmacija. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL