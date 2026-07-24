Obavijesti

Galerija

Komentari 0
POGLEDAJTE ATMOSFERU

FOTO Trudna Barbara Matić blistala na konferenciji u Splitu uz Blanku i sestre Zaninović

U Splitu se održala konferencija Igra na dugi rok - Sportska infaktustura izmedju izvrsnosti i isplativosti na kojoj su sudjelovale brojne poznate sportske ličnosti. Među panelistima bila je i olimpijka Barbara Matić koja je blistala u trudničkom izdanju
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Split: Konferencija Igra na dugi rok - Sportska infaktustura izmedju izvrsnosti i isplativosti
U Splitu se održala konferencija Igra na dugi rok - Sportska infaktustura izmedju izvrsnosti i isplativosti na kojoj su sudjelovale brojne poznate sportske ličnosti. Među panelistima bila je i olimpijka Barbara Matić. Hrvatska judašica pažnju je plijenila u predivnom trudničkom izdanju  | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/38
U Splitu se održala konferencija Igra na dugi rok - Sportska infaktustura izmedju izvrsnosti i isplativosti na kojoj su sudjelovale brojne poznate sportske ličnosti. Među panelistima bila je i olimpijka Barbara Matić. Hrvatska judašica pažnju je plijenila u predivnom trudničkom izdanju  | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026