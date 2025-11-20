Obavijesti

Galerija

POSLJEDNJE ZBOGOM

FOTO Tužan dan za Hajduk: Na oproštaju od omiljenog Jurice brojne legende i prijatelji 'bilih'

Hajdukov kroničar i posebno važan čovjek u klupskoj povijesti, Jurica Gizdić, preminuo je 16. studenog u 60. godini života. Na komemoraciji bili su brojni ljudi koji su povezani s Hajdukom
Split: Komemorcija za Juricu Gizdića, novinara i Hajdukovog kroničara
"Jurica je u svakom smislu riječi postao simbol i utjelovljenje našeg Kluba, čovjek koji je cijeli svoj život predano radio na očuvanju Hajdukove povijesne baštine ugradivši cijelog sebe u istraživački rad i promociju splitskog, dalmatinskog i hrvatskog sporta", objavio je Hajduk nakon njegove smrti. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/40
"Jurica je u svakom smislu riječi postao simbol i utjelovljenje našeg Kluba, čovjek koji je cijeli svoj život predano radio na očuvanju Hajdukove povijesne baštine ugradivši cijelog sebe u istraživački rad i promociju splitskog, dalmatinskog i hrvatskog sporta", objavio je Hajduk nakon njegove smrti. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025