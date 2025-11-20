FOTO Tužan dan za Hajduk: Na oproštaju od omiljenog Jurice brojne legende i prijatelji 'bilih'

Hajdukov kroničar i posebno važan čovjek u klupskoj povijesti, Jurica Gizdić, preminuo je 16. studenog u 60. godini života. Na komemoraciji bili su brojni ljudi koji su povezani s Hajdukom
"Jurica je u svakom smislu riječi postao simbol i utjelovljenje našeg Kluba, čovjek koji je cijeli svoj život predano radio na očuvanju Hajdukove povijesne baštine ugradivši cijelog sebe u istraživački rad i promociju splitskog, dalmatinskog i hrvatskog sporta", objavio je Hajduk nakon njegove smrti.
Dvorana je bila pretijesna za sve one koji su htjeli odati počast Jurici Gizdiću.
Govor je držao predsjednik Hajduka, Ivan Bilić.
"Tko će sada, Jure, raditi tvoj posao? To ne može nadoknaditi nitko. Jure je bio stvarna i istinska veličina. On je bio tih ali snažan čuvar veličine ovog kluba. Znao je sve važne priče. Možda netko nije bio svjestan njegova značaja. Završio je svoj ciklus s najvećim mogućim priznanjem što ga čovjek može dobiti", kroz suze je rekao Ljubo Pavasović Visković.
Stigli su i ljudi iz HNS-a, Stipe Pletikosa i Zorislav Srebrić.
Stigao je i Slaven Bilić.
Gonzalo Garcia sjedio je u prvim redovima.
Na komemoraciji su bili i Marko Livaja te Filip Krovinović.
Gizdić je nedavno nagrađen prestižnim priznanjem "Red Danice Hrvatske s likom Franje Bučara" za dugogodišnji predani publicistički rad na području nacionalne sportske povijesti, te osobiti doprinos istraživanju modernog hrvatskog olimpizma.
