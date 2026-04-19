FOTO U Prečkom osvanuo grafit za dvije Dinamove legende!
Dinamo je kroz godine dao pregršt velikih igrača i legendi, a zagrebački kvart Prečko posebnu je pozornost posvetio dvojcu iz tog kvarta. Naime, u Prečkom je osvanuo grafit za Bornu Sosu i Branka Strupara.
"Na zapadnoj strani uvijek ćeš me naći", piše na grafitu uz prikaz lica Sose i Strupara. "Legenda kocke", piše za Strupara, a za Sosu "Ponos Prečkog".
Strupar je u Dinamu igrao od 2003. do 2004., a karijeru je započeo u Španskom, prije nego se otisnuo u Belgiju i postao legenda Genka.
S druge strane, Sosa je Dinamovo dijete, a za prvu momčad "plavih" igrao je od 2015. do 2018. i odigrao 41 utakmicu i podijelio šest asistencija.
