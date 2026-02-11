FOTO Užas na Zimskim igrama! Kineska snowboarderica pala na glavu. Nije se mogla micati

Drama na Zimskim olimpijskim igrama! Kineska snowboarderica Liu Jiayu teško pala na glavu i izazvala muk na borilištu. Liječnici su brzo reagirali, a prve vijesti iz Livigna su ohrabrujuće, nije riječ o ozljedi vrata
Kvalifikacije u snowboard halfpipeu na Zimskim olimpijskim igrama u talijanskom Livignu zasjenio je težak pad kineske veteranke Liu Jiayu. Tridesettrogodišnja sportašica ostala je nepomično ležati nakon stravičnog udarca glavom o tlo, što je izazvalo muk na borilištu i hitnu intervenciju liječničke službe koja je trajala više od deset minuta.
U svojoj drugoj kvalifikacijskoj vožnji, Liu, osvajačica srebra iz Pjongčanga 2018. i svjetska prvakinja, pokušavala je popraviti rezultat iz prve serije kako bi osigurala mjesto u finalu. Krenula je ambiciozno i pri izvođenju posljednjeg skoka izgubila kontrolu u zraku. Pri doskoku je zakačila rub daske i svom silinom udarila glavom o zaleđenu podlogu halfpipea.
Nakon udarca, kliznula je još nekoliko metara niz stazu prije nego što se zaustavila, ostavši nepomično ležati na leđima. Glazba na borilištu je istog trenutka utihnula, a na tribinama je zavladala potpuna tišina dok su svi s nestrpljenjem iščekivali bilo kakvu informaciju o njezinom stanju.
Liječničke ekipe stigle su u rekordnom roku. Više od deset minuta pružali su joj pomoć na samoj stazi, stabilizirajući je prije transporta. Pažljivo je smještena na spasilačke sanjke i odvezena u obližnji medicinski centar. Prve informacije koje su stigle iz liječničkog tima bile su ohrabrujuće.
Prema inicijalnoj procjeni, ozljeda vratne kralježnice je isključena, no potvrđeno je da je pretrpjela snažan udarac u glavu te će biti podvrgnuta daljnjim pretragama kako bi se utvrdila točna težina ozljede.
Za Liu Jiayu, kojoj su ovo pete Zimske olimpijske igre, natjecanje u Milanu i Cortini tako je završilo na najgori mogući način. S rezultatom od 62,75 bodova iz prve vožnje, nije uspjela ući među dvanaest najboljih koje idu u finale. Natjecanje je nastavljeno nakon prekida, a najbolji rezultat u kvalifikacijama ostvarila je Amerikanka Chloe Kim.
