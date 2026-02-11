FOTO Užas na Zimskim igrama! Kineska snowboarderica pala na glavu. Nije se mogla micati

Nakon udarca, kliznula je još nekoliko metara niz stazu prije nego što se zaustavila, ostavši nepomično ležati na leđima. Glazba na borilištu je istog trenutka utihnula, a na tribinama je zavladala potpuna tišina dok su svi s nestrpljenjem iščekivali bilo kakvu informaciju o njezinom stanju. | Foto: Gonzalo Fuentes