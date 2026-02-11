Obavijesti

Galerija

Komentari 5
ŠOK U LIVIGNU

FOTO Užas na Zimskim igrama! Kineska snowboarderica pala na glavu. Nije se mogla micati

Drama na Zimskim olimpijskim igrama! Kineska snowboarderica Liu Jiayu teško pala na glavu i izazvala muk na borilištu. Liječnici su brzo reagirali, a prve vijesti iz Livigna su ohrabrujuće, nije riječ o ozljedi vrata
FOTO Užas na Zimskim igrama! Kineska snowboarderica pala na glavu. Nije se mogla micati
Kvalifikacije u snowboard halfpipeu na Zimskim olimpijskim igrama u talijanskom Livignu zasjenio je težak pad kineske veteranke Liu Jiayu. Tridesettrogodišnja sportašica ostala je nepomično ležati nakon stravičnog udarca glavom o tlo, što je izazvalo muk na borilištu i hitnu intervenciju liječničke službe koja je trajala više od deset minuta. | Foto: Reuters
1/21
Kvalifikacije u snowboard halfpipeu na Zimskim olimpijskim igrama u talijanskom Livignu zasjenio je težak pad kineske veteranke Liu Jiayu. Tridesettrogodišnja sportašica ostala je nepomično ležati nakon stravičnog udarca glavom o tlo, što je izazvalo muk na borilištu i hitnu intervenciju liječničke službe koja je trajala više od deset minuta. | Foto: Reuters
Komentari 5

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026