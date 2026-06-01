FOTO Valentina Miletić oduzima dah. Terene HNL-a zamijenila je borbama u Beogradskoj areni

Upravo je hrvatskoj voditeljici Ivan Erslan ekskluzivno otkrio da se nakon četiri borbe u UFC-u vraća u FNC. Njegova povratnička borba trebala bi se održati u zagrebačkoj Areni
Samo tjedan dana nakon što su se ugasila svjetla na stadionima HNL-a po završetku sezone 2025/2026, jedno od najprepoznatljivijih lica sportskog novinarstva u Hrvatskoj, Valentina Miletić, ponovno je bila pod reflektorima
No, ovoga puta, zeleni travnjak zamijenila je oktogonom
U subotu, 30. svibnja 2026., Miletić je preuzela voditeljsku palicu na borilačkom spektaklu FNC 31 u beogradskoj areni, još jednom demonstrirajući svoju zavidnu profesionalnu svestranost
Njezin brzi prijelaz iz svijeta nogometa u adrenalin slobodne borbe potvrdio je njezin status jedne od najdinamičnijih novinarki u regiji.
Valentina Miletić već je godinama sinonim za kvalitetno i energično sportsko novinarstvo.
Njezina karijera, od radija do televizije, definira se širinom i kredibilitetom.
Od 2022. godine jedno je od vodećih lica MaxSport televizije, gdje gledatelje suvereno vodi kroz analize derbija HNL-a i europskih nogometnih natjecanja.
Ipak, njezina ljubav prema sportu ne zaustavlja se na nogometu.
Godine 2023. zakoračila je u svijet mješovitih borilačkih vještina kao novinarka i voditeljica na FNC događajima, brzo se etabliravši kao stručno i publici omiljeno lice.
Sposobnost da s jednakom lakoćom analizira nogometnu taktiku i vodi razgovore s borcima rijetka je vrlina.
Njezin autorski projekt, "Druga strana medalje", dodatno otkriva njezinu novinarsku dubinu, jer u njemu istražuje osobne priče iza sportskih uspjeha, zavirujući iza kulisa i rezultata.
Svojim radom i pristupom, Miletić predstavlja novu generaciju sportskih medija koja odbija ostati unutar zadanih okvira.
Dolazak u Beograd na FNC 31, događaj koji je najavljen kao jedan od najvećih ikada u FNC-u, bio je pun pogodak.
Valentina je plijenila pažnju medija i publike pojavivši se u elegantnoj zlatnoj haljini, ali njezin je nastup bio puno više od estetike.
S mikrofonom u ruci, vodila je program s autoritetom i samopouzdanjem, pokazujući zavidno poznavanje MMA scene.
Razgovori s borcima prije i poslije mečeva bili su sadržajni i pronicljivi, pokazujući njezinu temeljitu pripremu.
Nije se radilo samo o formalnom odrađivanju posla; njezina strast prema borilačkom sportu bila je opipljiva u svakom segmentu večeri.
Upravo je ta autentičnost ključ njezina uspjeha, jer publika prepoznaje kada netko istinski živi i diše sport o kojem izvještava.
Njezin angažman u Beogradu nije bio samo voditeljski zadatak, već snažan dokaz kako se granice u sportskom novinarstvu mogu neprestano pomicati.
Prijelaz s nogometne sezone, čije je posljednje kolo ispratila 23. svibnja, na MMA spektakl u drugom gradu samo sedam dana kasnije, impresivan je profesionalni podvig.
Dok mnogi nakon iscrpne sezone uzimaju zasluženi odmor, Valentina je bez pauze uskočila u potpuno drugačije okruženje, s drugačijom terminologijom, dinamikom i publikom.
Ta sposobnost brze prilagodbe i održavanja visoke razine izvedbe u dva toliko različita sportska svijeta ističe njezinu iznimnu radnu etiku.
Vješto balansiranje između analiza nogometnih utakmica i napetosti koja vlada uz oktogon postalo je njezin zaštitni znak.
Time je još jednom dokazala da nije samo voditeljica, već istinska sportska novinarka koja s jednakim žarom pristupa svakom izazovu, bilo da se radi o posljednjem derbiju HNL-a ili o najiščekivanijoj borbi te večeri u FNC-u. *Uz korištenje AI-ja.
