FOTO Vole bikinije i magnet su za obožavatelje: Sestre zlatne Jutte Leerdam postale senzacija

Beaudine Leerdam, mlađa sestra olimpijske pobjednice u brzom klizanju Jutte, postala je zvijezda društvenih mreža nakon Zimskih igara. Tim je putem krenula i starija Merel, stručnjakinja za odnose s javnošću
Njezino ime je Beaudine Leerdam (19), Juttina mlađa sestra, čija je popularnost eksplodirala preko noći, pretvorivši je iz članice obitelji u usponu u novu "it" djevojku i influencericu koju prate stotine tisuća ljudi. Iako je godinama bila u sjeni svoje slavne sestre, Beaudine je iskoristila olimpijski trenutak i postala globalno prepoznatljivo lice, a tim putem ide i starija sestra Merel (28).
Beaudine Leerdam rođena je u listopadu 2006. godine u obitelji Ruuda i Monique Leerdam. Odrasla je u nizozemskoj regiji Westland uz stariju sestru Juttu, također sestru Merel i brata Kjelda. Dok se Jutta od malih nogu posvetila ledu i sportskoj karijeri koja ju je vinula u svjetski vrh, njezine sestre odabrale su drugačije puteve.
I starija sestra Merel izgradila je vlastiti profesionalni identitet, ali u svijetu marketinga. Ona radi kao stručnjakinja za društvene mreže i kreatorica digitalnog sadržaja. Za razliku od Jutte, njezin sportski izbor u mladosti bio je hokej na travi, a ne brzo klizanje. Poput svojih sestara, i Merel je aktivna na društvenim mrežama, gdje kao lifestyle influencerica dijeli sadržaj o putovanjima i modi. Iako često pruža podršku Jutti s tribina, uspješno je izgradila karijeru neovisnu o sportskoj slavi svoje sestre. Na Instagramu ima 41.000 pratitelja.
Za razliku od ostatka obitelji koja, kako je Jutta često isticala, preferira privatnost i život daleko od reflektora, Beaudine je prigrlila javni život. Na svojim profilima redovito dijeli trenutke iz svakodnevice, modne kombinacije i savjete o šminkanju, a njezina autentičnost i karizma brzo su joj donijele vjernu publiku, čak i prije nego što je postala globalno poznata. Nju prati 68.000 ljudi.
Ključni trenutak za Beaudineinu slavu dogodio se tijekom Zimskih olimpijskih igara, gdje je s ostatkom obitelji pružala podršku Jutti. Nakon što je Jutta osvojila zlatnu medalju u utrci na 1000 metara, njezine sestre Merel i Beaudine objavile su video koji je postao viralan. U njemu sinkroniziraju usne na poznatu rečenicu: "Svi žele znati što bih učinila da nisam pobijedila", nakon čega Jutta upada u kadar sa zlatnom medaljom i dovršava: "Pretpostavljam da to nikada nećemo saznati."
Video je izazvao lavinu reakcija. Dok su jedni bili oduševljeni slavljem i sestrinskom ljubavlju, ispunjavajući komentare emotikonima vatre, drugi su ih optužili da koriste Juttin uspjeh za osobnu promociju.
- Lijepo, ali zbog ovoga nije stigla na vrijeme u studio na razgovor za nizozemske navijače - glasio je jedan od kritičkih komentara.
Unatoč podijeljenim mišljenjima, objava je katapultirala sestre Leerdam u središte medijske pozornosti. Njihove emotivne poruke poput "BEZ RIJEČI. Naša sestra je olimpijska pobjednica!!!" i "Njezini snovi. Naš ponos" odjeknule su internetom, a broj njihovih pratitelja počeo je rasti iz sata u sat.
Jedan od razloga njezine prepoznatljivosti svakako je i nevjerojatna fizička sličnost sa starijom sestrom. Beaudine i Jutta dijele dugu plavu kosu i prepoznatljiv stil šminkanja s naglašenim tušem za oči, zbog čega ih mnogi nazivaju blizankama. Beaudine je tu sličnost iskoristila kao dio svog brenda, a zajednički plesni videi na TikToku, od kojih je jedan prikupio više od 1,2 milijuna pregleda, dodatno su učvrstili njihov status popularnog sestrinskog dvojca.
Dodatnu dimenziju njezinoj slavi daje i veza njezine sestre s američkim youtuberom i boksačem Jakeom Paulom. Beaudine je postala dio globalnog kruga slavnih. Često se pojavljuje na događajima poput boksačkih mečeva i premijera, što joj otvara vrata međunarodnoj publici i medijima koji inače ne prate zimski sport. Ipak, ta veza donosi i negativan publicitet, budući da je Paul kontroverzna ličnost čija je podrška bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu izazvala kritike usmjerene i prema Jutti. Unatoč tome, Beaudine nastavlja graditi svoj put, dokazujući da je puno više od "sestre slavne klizačice".
