FOTO Vole bikinije i magnet su za obožavatelje: Sestre zlatne Jutte Leerdam postale senzacija

I starija sestra Merel izgradila je vlastiti profesionalni identitet, ali u svijetu marketinga. Ona radi kao stručnjakinja za društvene mreže i kreatorica digitalnog sadržaja. Za razliku od Jutte, njezin sportski izbor u mladosti bio je hokej na travi, a ne brzo klizanje. Poput svojih sestara, i Merel je aktivna na društvenim mrežama, gdje kao lifestyle influencerica dijeli sadržaj o putovanjima i modi. Iako često pruža podršku Jutti s tribina, uspješno je izgradila karijeru neovisnu o sportskoj slavi svoje sestre. Na Instagramu ima 41.000 pratitelja. | Foto: Instagram