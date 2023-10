FOTO Zagrebački maraton trčao je u majici s likom Michalisa Katsourisa i zastavom AEK-a!?

Na 31. zagrebačkom maratonu, osim Hrvata, sudjelovali su natjecatelji iz Kenije, Ruande, BiH, Irske, Kanade, Francuske, Srbije, Slovenije, Portugala... A nekoliko ih je i iz Grčke potegnulo do hrvatske prijestolnice.

Jedan od njih po centru Zagreba trčao je u crnoj majici s likom ubijenog navijača Michalisa Katsourisa na kojoj piše "Respect human life. It's just a game" (Poštujte ljudski život. To je samo igra), i zastavom AEK-a. Navodno ju je pokušao razviti na Trgu bana Jelačića i fotografirati se, ali to naposljetku nije uspio.

Podsjetimo, 102 Bad Blue Boysa i dalje su u istražnim zatvorima diljem Grčke, u kojima bez podignute optužnice mogu biti do 18 mjeseci. Dakle, njihova je sudbina neizvjesna...

Hrvatski državljani suočeni su s raznim optužbama za kaznena djela, uključujući i za udruživanje u kriminalnu organizaciju koja nosi mogućnost dugogodišnje "robije". Hrvatska je policija u međuvremenu uhitila i devetoricu navijača koji su se uspjeli vratiti u Hrvatsku te oni čekaju rješenje o izručenju na temelju europskog uhidbenog naloga.

Inače, prema dostupnim informacijama, nakon tučnjave kod AEK-ovog stadiona ni jedna pristalica tog grčkog kluba nije uhićena, iako je nekoliko Hrvata zadobilo ubodne rane.