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NAŠA PRVAKINJA

FOTO Zanosna Splićanka pliva s dupinima, a u ringu je zbog oca. Nedavno se i zaručila...

Helena Jurišić (34) se već 21 godinu bavi borilačkim sportovima i ide joj fenomenalno. Višestruka je svjetska prvakinja u kikboksu i tajlandskom boksu. Atraktivna Splićanka osvaja ljepotom, ali kada navuče rukavice i uđe u ring, od nje bježe i dečki
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FOTO Zanosna Splićanka pliva s dupinima, a u ringu je zbog oca. Nedavno se i zaručila...
Helena Jurišić (34) hrvatska je boksačica specijalizirana za tajlandski boks i kickboks. Višestruka je osvajačica medalja na velikim natjecanjima. | Foto: Instagram
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Helena Jurišić (34) hrvatska je boksačica specijalizirana za tajlandski boks i kickboks. Višestruka je osvajačica medalja na velikim natjecanjima. | Foto: Instagram
Komentari 29

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