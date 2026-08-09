FOTO Zanosna Splićanka pliva s dupinima, a u ringu je zbog oca. Nedavno se i zaručila...

Helena Jurišić (34) se već 21 godinu bavi borilačkim sportovima i ide joj fenomenalno. Višestruka je svjetska prvakinja u kikboksu i tajlandskom boksu. Atraktivna Splićanka osvaja ljepotom, ali kada navuče rukavice i uđe u ring, od nje bježe i dečki
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Helena Jurišić (34) hrvatska je boksačica specijalizirana za tajlandski boks i kickboks. Višestruka je osvajačica medalja na velikim natjecanjima.
| Foto: Instagram
Helena Jurišić (34) hrvatska je boksačica specijalizirana za tajlandski boks i kickboks. Višestruka je osvajačica medalja na velikim natjecanjima.
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Foto: Instagram
Helena Jurišić (34) hrvatska je boksačica specijalizirana za tajlandski boks i kickboks. Višestruka je osvajačica medalja na velikim natjecanjima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nedavno se i zaručila u Međugorju. - 04.04.2026. Jedno DA. Jedna ljubav. Jedan život zajedno.
Hvala Bogu na ovom nezaboravnom danu - napisala je ispod objave
- Otac je trenirao karate nakon čega se prebacio na kickboxing. Nakon toga je otvorio klub koji sada vodi brat Dario i radi kao trener. Tako sam i ja krenula očevim stopama, a na kraju i ostala u ovom sportu - rekla je Helena jednom prilikom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Miroslav Lelas/PIXSELL
Foto Instagram
U njezinim vitrinama brojne su medalje i trofeji. Osvojila je europsko i svjetsko prvenstvo više puta, a prošle godine je proglašena najboljom sportašicom Hrvatske u neolimpijskim sportovima.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Ispunila je san i nastupila na Olimpijskim igrama u Parizu gdje je osvojila medalju, ali kako je tajlandski sport bio u statusu pokaznog, medalja se nije brojala, već je više bila kao ceremonijalna. Ipak, nada se kako će uskoro MOO uvrstiti ovaj sport u glavni program OI-ja.
| Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL
Helena je 2016. godine sudjelovala u izboru za Miss Sporta, ali je otkazala finalni nastup u završnici kako bi se što bolje pripremila za nastup na Europskom prvenstvu u kickboxingu u španjolskom Bilbau. Bila je to odlična odluka jer je u disciplini low-kick otišla do kraja, osvojila je zlatnu medalju i titulu europske prvakinje.
| Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL
Foto Instagram
Može li se živjeti od uspjeha u tajlandskom boksu?
'- Ako si na vrhu, onda može. Dobivam stipendije te imamo svoj klub. Sigurno ću jednog dana raditi u klubu i reprezentaciji. Vidim se u tome i sigurno ću ostati u sportu', rekla je Helena.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
No osim jakih i moćnih udaraca Helena ima još jedan 'adut'. Mnogi je svrstavaju ne samo u najljepše borkinje na svijetu, nego i u sportašice. 'Da, to je neizbježna realnost, ali ne mogu imati ništa protiv toga'.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Osim toga jako dobro balansira i akademski život s obzirom da je studirala sportski menadžment
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Je li se ikada susrela s negativnim komentarima? 'Nije bilo takvih situacija, ali dečki mi u šali znaju reći: Nemoj me tući, nećemo sparirati'
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kao rođena Splićanka, obožava Hajduk i često ide na utakmicu, a kao što bi htjeli i svi navijači, san joj je da klub konačno osvoji titulu.
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
'Nemam nekog posebnog igrača, ali kad bih morala birati bio to Livaja. Drago mi je da je dignuo malo Hajduk na noge', rekla je ona.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram