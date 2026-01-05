FOTO Zbog Madura tisuće ljudi želi trenirku španjolskog kluba

Gornji dio trenirke koji je predsjednik Venezuele Nicolas Maduro nosio prilikom otmice od strane SAD-a objavio je na X profilu Donald Trump. Predsjednik SAD-a poznat je po kontroverznim izjavama, a prije nekoliko dana pokrenuo je napad na Venezuelu i odlučio oteti Madura za kojeg smatra da ne vodi dobro državu. Glavni problemi vezani su uz naftnu industriju i trgovinu drogom.

U sportskom smislu, pravi hit postala je trenirka u kojoj je Maduro uhićen jer vrlo sliči službenoj klupskoj opremi španjolskog prvoligaša Mallorce. Nakon što je vijest o uhićenju Madura odjeknula diljem svijeta, nogometni i Mallorcini fanovi primijetili su da itekako sliči, a jedina razlika je što izdanje španjolskog prvoligaša ima izvezen klupski grb.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:52 Trump: 'Želimo nadzirati naftu u Venezueli!' Evo što nam kaže stručnjak o opasnoj 'operaciji' | Video: 24sata/Reuters

U Mallorcinom službenom web shopu potražnja je postala puno veća. Gornji dio trenirke prodaje se po cijeni od 69,99 eura i na akciji je u odnosu na prvu cijenu od 99,99 eura. Ima još jedna edicija zvana 'windrunner' koja uz osnovni gornji dio trenirke ima kapuljaču i iznosi 99,99 eura. Hlače u kompletu trenutačno stoje po cijeni od 55,99 eura i na sniženju su od 30%. Cijeli komplet možete uzeti po cijeni od 125,98 eura.

Mallorca ove sezone ne igra najbolje i nakn 18 kola imaju isto toliko bodova. Nalaze se na 16. poziciji La Lige i bježe od relegacijske zone tek dva boda. Ne znaju za pobjedu na zadnje tri utakmice, a u nedjelju su izgubili od Girone, izravnog konkurenta za ostanak u elitnom razredu španjolskog nogometa.