Španjolski prvoligaš Mallorca ove sezone ne igra najbolje, a u prvi plan diljem svijeta došli su zbog otmice venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura koji je u trenutku uhićenja nosio trenirku sličnu klupskoj opremi
FOTO Zbog Madura tisuće ljudi želi trenirku španjolskog kluba
Gornji dio trenirke koji je predsjednik Venezuele Nicolas Maduro nosio prilikom otmice od strane SAD-a objavio je na X profilu Donald Trump. Predsjednik SAD-a poznat je po kontroverznim izjavama, a prije nekoliko dana pokrenuo je napad na Venezuelu i odlučio oteti Madura za kojeg smatra da ne vodi dobro državu. Glavni problemi vezani su uz naftnu industriju i trgovinu drogom.
U sportskom smislu, pravi hit postala je trenirka u kojoj je Maduro uhićen jer vrlo sliči službenoj klupskoj opremi španjolskog prvoligaša Mallorce. Nakon što je vijest o uhićenju Madura odjeknula diljem svijeta, nogometni i Mallorcini fanovi primijetili su da itekako sliči, a jedina razlika je što izdanje španjolskog prvoligaša ima izvezen klupski grb.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
U Mallorcinom službenom web shopu potražnja je postala puno veća. Gornji dio trenirke prodaje se po cijeni od 69,99 eura i na akciji je u odnosu na prvu cijenu od 99,99 eura. Ima još jedna edicija zvana 'windrunner' koja uz osnovni gornji dio trenirke ima kapuljaču i iznosi 99,99 eura. Hlače u kompletu trenutačno stoje po cijeni od 55,99 eura i na sniženju su od 30%. Cijeli komplet možete uzeti po cijeni od 125,98 eura.
Mallorca ove sezone ne igra najbolje i nakn 18 kola imaju isto toliko bodova. Nalaze se na 16. poziciji La Lige i bježe od relegacijske zone tek dva boda. Ne znaju za pobjedu na zadnje tri utakmice, a u nedjelju su izgubili od Girone, izravnog konkurenta za ostanak u elitnom razredu španjolskog nogometa.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+