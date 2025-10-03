FOTO Zbog sukoba s Mourinhom dobila je otkaz. Evo gdje je danas atraktivna liječnica...

U lipnju 2016., neposredno prije nego što je trebala svjedočiti na sudu, postignut je dogovor. Chelsea se nagodio izvan suda za povjerljivi iznos, za koji se navodi da je dosegao oko 5 milijuna funti, te je izdao "bezrezervnu ispriku" za nevolje koje je prouzročio njoj i njezinoj obitelji. U priopćenju su istaknuli da je "dr. Carneiro, utrčavši na teren, slijedila pravila igre i ispunjavala svoju odgovornost prema igračima, stavljajući njihovu sigurnost na prvo mjesto". Bila je to golema pobjeda koja je odjeknula daleko izvan sudnice. | Foto: HANNAH MCKAY