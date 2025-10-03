FOTO Zbog sukoba s Mourinhom dobila je otkaz. Evo gdje je danas atraktivna liječnica...

Ime Eve Carneiro (52) postalo je poznato široj javnosti nakon sukoba s tadašnjim trenerom Chelseaja Joséom Mourinhom 2015. godine, a samo nekoliko tjedana kasnije dobila je otkaz. Gotovo desetljeće kasnije, liječnica rođena na Gibraltaru ponovno je aktivna u sportu, ali u drugačijoj ulozi
Sve je počelo u kolovozu 2015. godine, na otvaranju sezone Premier lige. U napetoj utakmici protiv Swansea Cityja, zvijezda Chelseaja Eden Hazard ostao je ležati na travnjaku. Slijedeći medicinski protokol i poziv suca, Eva Carneiro i fizioterapeut Jon Fearn utrčali su na teren kako bi mu pružili pomoć.
| Foto: Profimedia
U tom trenutku, Chelsea je već imao igrača manje, a medicinska intervencija značila je da Hazard mora privremeno napustiti igru, ostavljajući momčad s devetoricom igrača u ključnim trenucima. Umjesto pohvale za profesionalnost, uslijedio je bijes Joséa Mourinha. Portugalski trener smatrao je da Hazard nije ozbiljno ozlijeđen, već samo umoran, a reakciju svog medicinskog tima nazvao je "impulzivnom i naivnom". "Čak i ako ste liječnik ili tajnica na klupi, morate razumjeti igru", grmio je Mourinho nakon utakmice.
| Foto: Youtube
Eskalacija je bila brza i brutalna. Pojavile su se optužbe da je Mourinho Carneiro uvrijedio seksističkom uvredom na portugalskom, "filha da puta" (kći kurve), što je on negirao, tvrdeći da je koristio muški oblik izraza. U roku od nekoliko tjedana, Carneiro su oduzete sve dužnosti vezane za prvu momčad, a ubrzo nakon toga napustila je klub u kojem je provela šest godina, gradeći reputaciju vrhunske stručnjakinje.
| Foto: Youtube
Foto Youtube
No, Eva Carneiro nije bila spremna tiho otići. Tužila je Chelsea zbog neutemeljenog otkaza, a Mourinha osobno za diskriminaciju i uznemiravanje. Njezina borba postala je više od osobnog spora; postala je test za integritet i kulturu u nogometu. Odbila je ponuđenu nagodbu kluba u iznosu od 1,2 milijuna funti, inzistirajući na javnoj isprici i priznanju da je samo radila svoj posao.
| Foto: Twitter
Foto Profimedia
Foto Barrington Coombs
Foto Youtube
U lipnju 2016., neposredno prije nego što je trebala svjedočiti na sudu, postignut je dogovor. Chelsea se nagodio izvan suda za povjerljivi iznos, za koji se navodi da je dosegao oko 5 milijuna funti, te je izdao "bezrezervnu ispriku" za nevolje koje je prouzročio njoj i njezinoj obitelji. U priopćenju su istaknuli da je "dr. Carneiro, utrčavši na teren, slijedila pravila igre i ispunjavala svoju odgovornost prema igračima, stavljajući njihovu sigurnost na prvo mjesto". Bila je to golema pobjeda koja je odjeknula daleko izvan sudnice.
| Foto: HANNAH MCKAY
Foto HANNAH MCKAY
Nakon traumatičnog iskustva, Carneiro se povukla iz javnosti. "Trebao mi je odmor, trebala sam ponovno uživati u svom poslu kao liječnica bez komplikacija koje donosi medijska eksponiranost", priznala je godinama kasnije. Otvorila je privatnu kliniku za sportsku medicinu u prestižnoj londonskoj ulici Harley Street i radila kao konzultantica za bolnicu Aspetar u Kataru uoči Svjetskog prvenstva 2022. godine.
| Foto: Hannah McKay
Foto Anthony Devlin/PRESS ASSOCIATION
Foto Anthony Devlin/PRESS ASSOCIATION
Foto Anthony Devlin
Nakon traumatičnog iskustva, Carneiro se povukla iz javnosti. "Trebao mi je odmor, trebala sam ponovno uživati u svom poslu kao liječnica bez komplikacija koje donosi medijska eksponiranost", priznala je godinama kasnije. Otvorila je privatnu kliniku za sportsku medicinu u prestižnoj londonskoj ulici Harley Street i radila kao konzultantica za bolnicu Aspetar u Kataru uoči Svjetskog prvenstva 2022. godine.
| Foto: Anthony Devlin
Foto Jonathan Brady
Ipak, nogomet je ponovno pozvao, ali ovaj put pod njezinim uvjetima. Godine 2021. pridružila se kao investitorica i suvlasnica klubu Lewes FC, niželigašu iz Istočnog Sussexa. Ovaj klub nije slučajan odabir.
| Foto: Twitter
Lewes FC je prvi profesionalni ili poluprofesionalni klub na svijetu koji od 2017. godine ima jednake proračune i resurse za mušku i žensku ekipu. U potpunom je vlasništvu zajednice i navijača, a Carneiro je privukla njihova kampanja #CallHimOut, usmjerena na borbu protiv nasilja nad ženama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Umjesto da liječi ozljede igrača pokraj terena, Eva Carneiro sada liječi samu igru. Svojim iskustvom, ugledom i kapitalom pomaže graditi klub koji se temelji na jednakosti, poštovanju i integritetu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram