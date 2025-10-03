Obavijesti

POZNATA FIZIOTERAPEUTKINJA

FOTO Zbog sukoba s Mourinhom dobila je otkaz. Evo gdje je danas atraktivna liječnica...

Ime Eve Carneiro (52) postalo je poznato široj javnosti nakon sukoba s tadašnjim trenerom Chelseaja Joséom Mourinhom 2015. godine, a samo nekoliko tjedana kasnije dobila je otkaz. Gotovo desetljeće kasnije, liječnica rođena na Gibraltaru ponovno je aktivna u sportu, ali u drugačijoj ulozi
Barclays Premier League 2015/16 Chelsea v Swansea City Stamford Bridge, Fulham Rd, London, United Kingdom - 8 Aug 2015
Sve je počelo u kolovozu 2015. godine, na otvaranju sezone Premier lige. U napetoj utakmici protiv Swansea Cityja, zvijezda Chelseaja Eden Hazard ostao je ležati na travnjaku. Slijedeći medicinski protokol i poziv suca, Eva Carneiro i fizioterapeut Jon Fearn utrčali su na teren kako bi mu pružili pomoć. | Foto: Profimedia
