FOTO Zlatna hrvatska olimpijka šokirala mnoge. Ovako joj noge izgledaju nakon treninga...

- Dobivala sam poruke pune mržnje koje vam se ne usudim ni citirati, a ja ne dam na sebe i ako se time bavim za vrijeme natjecanja to baš i nije pametno. Jer, da biste pobjeđivali u sportskom borilištu trebate izvući čistu snagu. I to mi je zapravo bio najveći izazov sada u Beogradu - rekla je Jelić za VL. | Foto: Sime Zelic/PIXSELL