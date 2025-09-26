Obavijesti

SUROVOST SPORTA

FOTO Zlatna hrvatska olimpijka šokirala mnoge. Ovako joj noge izgledaju nakon treninga...

Sjajna Matea Jelić (27) ispisala je povijest hrvatskog taekwondoa osvojivši olimpijsko zlato u Tokiju 2021. godine. Od tada je ne viđamo često u javnosti, ali ona marljivo trenira i priprema se za natjecanja
Hrvatska sportašica je prije nekoliko dana objavila jednu fotografiju nakon treninga, a iz nje se može vidjeti sva surovost sporta kroz koju prolaze sportaši. | Foto: Instagram
