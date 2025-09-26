SUROVOST SPORTA
FOTO Zlatna hrvatska olimpijka šokirala mnoge. Ovako joj noge izgledaju nakon treninga...
Sjajna Matea Jelić (27) ispisala je povijest hrvatskog taekwondoa osvojivši olimpijsko zlato u Tokiju 2021. godine. Od tada je ne viđamo često u javnosti, ali ona marljivo trenira i priprema se za natjecanja
Hrvatska sportašica je prije nekoliko dana objavila jednu fotografiju nakon treninga, a iz nje se može vidjeti sva surovost sporta kroz koju prolaze sportaši.
Noge su joj bile pune modrica. To put i žrtva koju moraju podnijeti sportaši koji se bave borilačkim sportovima. Objava je mnoge šokirala, no to je Mateina svakodnevica na putu do uspjeha.
Matea Jelić je do najvećeg uspjeha u karijeri došla u Tokiju prije četiri godine kada je pobijedila Britanku Lauren Williams i osvojila zlato u kategoriji do 67 kilograma.
Bio je to trenutak zbog kojeg je trenirala cijeli život, borila se i odricala. S 23 godine uspjela je popeti se na Olimp, nešto što rijetki uspiju.
Emotivno je proslavila veliki uspjeh za hrvatski sport, pala je i suza radosnica tijekom dodjele medalja.
Taj trijumf u Tokiju donio joj je brojna priznanja, proglašena je najboljom hrvatskom sportašicom za 2021. godinu.
Olimpijsko zlato obilježilo joj je karijeru, ali Matea se može pohvaliti i drugim medaljama u vitrini. Ima europsko zlato, svjetsku broncu, a prije godinu dana u Srbiji je na EP-u osvojila novu broncu.
Nažalost, tada se suočila i sa stravičnim prijetnjama, zbog čega je uz sebe morala imati zaštitare.
Hrvatska tekvandoašica, koja svake godine obilježava oslobađajuću akciju 'Oluja', je zbog toga dobila prijetnje smrću.
- Dobivala sam poruke pune mržnje koje vam se ne usudim ni citirati, a ja ne dam na sebe i ako se time bavim za vrijeme natjecanja to baš i nije pametno. Jer, da biste pobjeđivali u sportskom borilištu trebate izvući čistu snagu. I to mi je zapravo bio najveći izazov sada u Beogradu - rekla je Jelić za VL.
Zaštitari su danonoćno pratili Mateu po Beogradu, a čak su bili prisutni i u dvorani u kojoj su se održavala natjecanja.
Na svu sreću, sve je prošlo bez incidenata, a Matea je sada fokusirana na nove sportske izazove koji ju čekaju u budućnosti. Cilj joj se plasirati na Olimpijske igre u Los Angelesu. Nažalost, u Parizu je nije bilo pa nije imala priliku braniti zlato.
