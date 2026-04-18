FOTO Znate li nabrojati Hrvate s najviše golova u Ligi prvaka?

Liga prvaka je najprestižnije klupsko natjecanje i mnogo Hrvata je igralo za najbolje europske klubove u elitnom natjecanju. Neki od njih su osvojili prestižni trofej, ali i nazabijali se u vrhu europskog nogometa
Mario Mandžukić najbolji je hrvatski strijelac u Ligi prvaka; zabio je 21 pogodak u elitnom klupskom natjecanju.
Za Bayern je dao šest, Atletico Madrid pet i Juventus 10 golova.
Alen Bokšić zabio je 11 golova u Ligi prvaka. Za Marseille je dao šest, Juventus četiri i za Lazio jedan gol.
Ivan Rakitić je igrajući za Sevillu i Barcelonu zabio 10 golova u Ligi prvaka.
Šest je dao u dresu andaluzijskog kluba i četiri u katalonskom divu.
Ivica Olić ima isti broj zabijenih golova kao Rakitić.
On je jedan gol dao u dresu CSKA Moskve, a devet za Bayern.
Mario Pašalić je još jedan Hrvat s dvoznamenkastim brojem golova. Zabio ih je deset i svaki u dresu Atalante.
Luka Modrić je u Ligi prvaka zabio devet golova; svaki je bio u dresu Real Madrida.
Ivan Perišić je postigao devet pogodaka, kao i Luka Modrić.
Četiri gola dao je u PSV-u, tri u Bayernu te jedan u Interu i Borussiji Dortmund.
Dado Pršo je dao jednak broj golova kao Modrić i Perišić (9).
Sedam golova dao je za Monaco i dva za škotski Rangers.
Eduardo da Silva zabio je osam golova.
Pet je zabio u dresu Shakhtara i tri u Arsenalu.
Mislav Oršić je postigao sedam golova.
Šesti ih je dao u dresu Dinama i dva u Pafosu.
Davor Šuker je zabio sedam golova u Ligi prvaka.
Dva je zabio za londonski, a pet za 'kraljevski' klub.
