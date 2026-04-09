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FOTO Zvijezde HNL-a vole Rally! Fruk uveličao sjajnu ceremoniju

WRC Croatia Rally istinski je spektakl u automoto svijetu, a idućih će dana Hrvatska biti središte zbivanja. Rijeka je ugostila ceremonijalni start, a iskustvo u rallyju isprobao je Toni Fruk, ponajbolji igrač HNL-a
FOTO Zvijezde HNL-a vole Rally! Fruk uveličao sjajnu ceremoniju
WRC Croatia Rally istinski je spektakl u automoto svijetu, a idućih će dana Hrvatska biti središte zbivanja. Rijeka je ugostila ceremonijalni start, a iskustvo u rallyju isprobao je Toni Fruk, ponajbolji igrač HNL-a | Foto: Screenshot/Instagram
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WRC Croatia Rally istinski je spektakl u automoto svijetu, a idućih će dana Hrvatska biti središte zbivanja. Rijeka je ugostila ceremonijalni start, a iskustvo u rallyju isprobao je Toni Fruk, ponajbolji igrač HNL-a | Foto: Screenshot/Instagram
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