FOTO Zvijezde HNL-a vole Rally! Fruk uveličao sjajnu ceremoniju

WRC Croatia Rally istinski je spektakl u automoto svijetu, a idućih će dana Hrvatska biti središte zbivanja. Rijeka je ugostila ceremonijalni start, a iskustvo u rallyju isprobao je Toni Fruk, ponajbolji igrač HNL-a
WRC Croatia Rally istinski je spektakl u automoto svijetu, a idućih će dana Hrvatska biti središte zbivanja. Rijeka je ugostila ceremonijalni start, a iskustvo u rallyju isprobao je Toni Fruk, ponajbolji igrač HNL-a
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WRC Croatia Rally istinski je spektakl u automoto svijetu, a idućih će dana Hrvatska biti središte zbivanja. Rijeka je ugostila ceremonijalni start, a iskustvo u rallyju isprobao je Toni Fruk, ponajbolji igrač HNL-a |
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WRC Croatia Rally istinski je spektakl u automoto svijetu, a idućih će dana Hrvatska biti središte zbivanja. Rijeka je ugostila ceremonijalni start, a iskustvo u rallyju isprobao je Toni Fruk, ponajbolji igrač HNL-a
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Rijeka je svjedočila ceremonijalnom startu spetakla
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Adrenalin, brzi automobili, zabava, spetakl! Ničega neće nedostajati na još jednom izdanju WRC Croatia Rallyja
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