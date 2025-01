Francuski izbornik: Navijači su jako strastveni. Finale 2009.? Ova generacija to želi ponoviti

Ako ste mislili da je naša utakmica bila infarktna, što tek reći za onu koja se igrala od 21 sat između Francuske i Egipta. U zadnjoj sekundi Francuzi su pobijedili golom iz brzog centra 34-33 i tako izborili polufinale s Hrvatskom, koje se igra u četvrtak.

- Nevjerojatno, čisti rukomet. Ovo je gol koji je došao niotkud. Toliko smo sretni zbog toga. Sretni smo što smo se plasirali u polufinale - rekao je francuski izbornik Guillaume Gille.

Francuska i Hrvatska igrat će po 38. put u četvrtak.

- Želim prvo uživati u ovoj pobjedi pa ćemo onda analizirati Hrvatsku. Posebno je igrati protiv njih i to će sigurno biti zanimljivo. Najveća opasnost? Nismo ovdje zbog toga - dodao je Gille.

Jedan od najboljih u redovima 'tricolora' ponovno je bio Dika Mem. Pokazao je kako ozljeda ramena nije ostavila traga na njemu i da će opet biti jedna od najvećih uzdanica Francuske.

- Očekivali smo tešku utakmicu i to smo dobili. Ne želim pričati o sebi, nije stvar u meni, nego u momčadi. Imamo puno dobrih igrača u timu. Sve je ovo plod momčadske igre - rekao je Mem i dodao:

- Pogledao sam dosad dvije ili tri utakmice Hrvatske. Imaju i iskusnih i mladih igrača. Mi se nismo bavili time tko će u polufinale, koncentrirali smo se na naš posao. Atmosfera će biti sjajna, ali mi imamo samopouzdanja.

Komentirao je i ozljede koje muče Hrvatsku tijekom cijelog turnira.

- Uh, nemamo ih toliko kao Hrvatska. I oni koji nešto osjećaju, igrat će. Evo, Martinović je igrao ozlijeđen, nosilo ga je srce i atmosfera. Tako i nas, imao sam i ja operaciju ramena, nisam na 100 posto, ali ovo je reprezentacija - zaključio je Mem.

Šokantan poraz komentirao je i Španjolac na klupi Egipta.

- Nesreća, nije nam ovo prvi put. Ponosan sam na njih, dali su najbolje od sebe. Idemo kući ponosni - rekao je Pedro Pastor.

Osvrnuo se i na usporedbu dviju momčadi. Egipat ima iskustva igranja s objema reprezentacijama.

- Francuska je u boljem fizičkom stanju, imaju bolju rotaciju. To bi moglo biti ključno. No, Hrvatska igra doma i to će im pomoći. Nadam se dobrom rukometu i da će pobijediti bolji. Onaj tko pobijedi može se natjecati za naslov. Prošla finala nisu bila kompetitivna, nadam se da će ovo biti.

Za kraj, trener Gille osvrnuo se na posljednju veliku utakmicu koju su Hrvatska i Francuska igrale u Zagrebu. Bilo je to 2009., kada smo u bolnom finalu poraženi od gostiju.

- Dobro sjećanje, ali prošlo je puno godina. Ne želim pričati o onome što smo postigli. Ovo je nova generacija koja želi ispisati vlastitu priču i ponoviti nešto slično tome. Uživat ću u ovoj atmosferi. Navijači ovdje su vrlo posvećeni i to je lijepo za vidjeti - zaključio je.

