Francuski izbornik objavio popis tenisača za dvoboj protiv Hrvatske. Evo na koga računa

Francuski Davis Cup izbornik Paul-Henri Mathieu nominirao je Uga Humberta (ATP - 25.), Benjamina Bonzija (63.), Arthura Rinderknecha (70.) i Pierre-Huguesa Herberta (134.) za kvalifikacijski susret s Hrvatskom u Osijeku, koji će biti odigran 12. i 13. rujna u dvorani Gradski vrt na zemljanoj podlozi.

Među prijavljenima nema najbolje rangiranog francuskog tenisača Arthura Filsa (ATP - 20.), ali to ne znači da se neće pojaviti u Osijeku, jer pravila Međunarodne teniske federacije (ITF) dopuštaju tri promjene u odnosu na današnju nominaciju sve do jedan sat prije početka ždrijeba, koji će biti održan dan prije početka dvoboja.

- Danas sam odlučio nominirati četvoricu igrača, ime petoga ću objaviti kasnije, a do rujna su moguće i neke promjene. Odabrani igrači su već bili u francuskoj reprezentaciji i igrali važne mečeve, kao što je i ovaj koji slijedi protiv Hrvatske - izjavio je francuski izbornik u objavi za medije na službenom mrežnom portalu Francuskog teniskog saveza (fft.fr).

Mathieu je kratko analizirao i hrvatsku postavu.

- Sve su to iskusni igrači. Mislim na Marina Čilića ili na Mektića i Pavića u paru, koji su vrlo snažni i visoko rangirani na svjetskoj ljestvici. U pojedinačnom meču mogu postaviti igrača poput Borne Ćorića, koji se ove godine vratio vrlo snažan, ili mladog Dinu Prižmića, koji je ostvario niz pobjeda na Challengerima ove godine i uspinje se po ATP ljestvici.

- Uvijek se teško pripremiti za mečeve na gostujućem terenu, ali je to ujedno i motivirajuće te uzbudljivo za igrače. Sreća je što imamo iskusne i svestrane igrače, koji su iznimno motivirani za ovaj susret. Bit će to zahtjevan meč, jer nećemo imati mnogo vremena za prilagodbu na podlogu. Ne sumnjam da ćemo dati sve od sebe da pobijedimo - zaključio je francuski izbornik.

Pobjednik dvoboja Hrvatska - Francuska plasirat će se među osam reprezentacija koje će se od 18. do 23. studenoga boriti za naslov pobjednika Davis Cupa na završnom turniru u Bologni.