Francuski sudac vodit će susret Hrvatske i Engleske! Evo zašto je to odlična stvar za 'vatrene'

Još tri dana. Toliko je ostalo do spektakla i prve utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu. Protivnik je stari znanac i spektakl je zagarantiran. Englezi su došli u neočekivanom sastavu, nekoliko zvijezda nije došlo, ali i dalje imaju iznimno opasne igrače. Da bi spektakl bio potpun, trebat će netko i dijeliti pravdu, a za Hrvatsku je stigla dobra vijest.

Foto: AMEL EMRIC/REUTERS

Utakmicu će suditi poznati francuski sudac Clement Turpin, pomoćnici su mu sunarodnjaci Nicolás Danos i Benjamín Pages. Turpin je četiri puta u karijeri sudio "vatrenima" te su u sve četiri utakmice pobijedili! Prva je bila 17. studenog 2015. u Rusiji kada je Hrvatska u prijateljskom ogledu dobila spomenutu reprezentaciju 3-1. Zatim kvalifikacija za Euro 2020. kada su "vatreni" pobijedili Slovačku 3-1.

Treći susret koji je Francuz sudio Hrvatskoj bio je onaj protiv Slovenije u kvalifikacijama za SP U Katru, bilo je 3-0 za "vatrene". Posljednji susret Turpina i Hrvatske bio je 11. rujna 2023. godine u kvalifikacijama za Euro 2024. Tada je Hrvatska na gostovanju dobila Armeniju 1-0.

Turpin je jedan od najboljih europskih sudaca, čija je kruna karijere stigla 2022. godine kada je sudio finale Lige prvaka između Real Madrida i Liverpoola (1-0).

Nadamo se da će se tradicija nastaviti i da je Turpin srećonoša hrvatskoj reprezentaciji. Dvoboj se Engleskom igra se u srijedu s početkom u 22 sata po hrvatskom vremenu u Dallasu. Dalićeve trupe do tada će trenirati i brusiti formu, a onda, nadamo se, zgaziti Engleze!