Pred hrvatskim rukometašicama je važna utakmica 3. kola kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2022., u kojoj će u četvrtak (18 sati) u Koprivnici ugostiti aktualne olimpijske pobjednice, reprezentaciju Francuske.

Francuska je s dvije pobjede vodeća u skupini 4, dok Hrvatska i Ukrajina imaju pobjedu i poraz, a na začelju je Češka s dva poraza.

Pred Nenadom Šoštarićem i njegovim izabranicama je veliki izazov, tim više jer izbornik hrvatskih rukometašica u ovom dvoboju, kao i onom 6. ožujka u Toulouseu (17.30), ne može računati na pet ponajboljih igračica iz vanjske linije. Zbog ozljeda Šoštarić nema na raspolaganju Ćamilu Mičijević, Larissu Kalaus, Stelu Posavec, Ivanu Dežić i Tenu Petiku. No, izbornik se uoči utakmice više nije želio na to posebno osvrtati.

Pomlađena i "ranjena" Hrvatska će se pokušati nositi s jednom od najboljih svjetskih reprezentacija i doći do ponekog boda, koji bi bio značajan zbog neočekivanog poraza od Ukrajine u Rijeci na startu kvalifikacija.

- Kao i uvijek atmosfera je odlična. Svi smo sretni što možemo biti ovdje. Ima dosta novih cura, ali svaka će dati sve od sebe. Svi se nadamo da možemo parirati ovoj jakoj Francuskoj - istaknula je Dora Krsnik.

- Ne treba puno pričati o Francuskoj. Osvojile su sve živo. U zadnjih godinu dana imaju tri medalje. To je rukometna klasa - nadovezala se Ivana Kapitanović koja je ponudila i recept za borbu s Francuskinjama:

- Imaju jaku obranu i polukontru. To je ono što im daje sigurnost i u što najviše vjeruju. Zaustavljanjem polukontre mislim da im možemo parirati.

Osim što nema sve igračice na raspolaganju, Šoštarić nije imao ni dovoljno vremena za pripreme.

- To ne možete nazvati pripremama. To je samo slaganje kockica i detalja koji su nam bitni u toj utakmici.

S druge strane će biti reprezentacija koja je od prvog odličja, srebra osvojenog na Svjetskom prvenstvu 1999., na velikim natjecanjima još 11 puta stajala na pobjedničkom postolju.

- One su olimpijske pobjednice, druge sa svjetskog i europskog prvenstva. Uz Norvešku su daleko najjača ženska rukometna sila u ovom trenutku - s poštovanjem kaže hrvatski izbornik koji posebno cijeni jedan segment u igri Francuskinja:

- Ono što ja volim istaknuti je da imaju igračice koje kvalitetno igraju u svim smjerovima, ali pobjeđuju obranom. One i sam kažu da se vole nadigravati u obrani. Na taj način postižu dosta laganih golova. Ali, to nije samo postizanje lakih golova. To vam kasnije daje slobodu igre u napadu. Kad igraš slobodno u napadu, kad se ne bojiš, onda si najbolji.

U dosadašnjih devet međusobnih dvoboja s Francuskinjama Hrvatska ima dvije pobjede, obje sa svjetskih prvenstava (1997. i 2009.), a tu je i remi sa SP-a 2013. Francuskinje su slavile šest puta, a posljednji put u polufinalu Europskog prvenstva 2020. u Danskoj, kad je bilo 30-19 za kasnije europske doprvakinje.