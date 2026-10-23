Francuzi iz sigurnosnih razloga pomaknuli termin PSG-a i Lyona

Derbi susret osmog kola francuskog nogometnog prvenstva između Paris Saint-Germaina i Lyona pomaknut je na ponedjeljak, 26. listopada zbog sigurnosnih razloga. Utakmica se prvotno trebala igrati ove nedjelje, međutim na zahtjev pariške prefekture utakmica je pomaknuta na dan kasnije.

Ova odgoda dolazi u kontekstu drugog vala nacionalnih demonstracija i društvenih mobilizacija u Francuskoj, zakazanih za subotu, što će poremetiti raspored nogometnih utakmica za vikend diljem zemlje.

Foto: Benoit Tessier

Ogled PSG-a i Lyona održat će se istovremeno s dodjelom Zlatne lopte za 2026. Unatoč velikoj zastupljenosti s nominacijom čak 10 svojih igrača (Dembele, Hakimi, Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Pacho, Fabian Ruiz, Ferran Torres, Vitinha), pariški klub će na svečanost u londonskom kazalištu Palladiumu poslati tek nekoliko predstavnika.

Bit će to 70. ceremonija dodjele Zlatne lopte. Kako bi obilježili ovu simboličnu obljetnicu, 70. godišnjicu "krunidbe" Sir Stanleyja Matthewsa, prvog osvajača trofeja 1956. godine, ove godine svečanost se preselila iz Pariza u London.