Francuzi kritiziraju Lovrena: Velika sramota Lyona. Šimunić je dobio ogromnu kaznu...

Trener francuskog Lyona, Laurent Blanc (57), stao je u obranu hrvatskog reprezentativca Dejana Lovrena (33) koji je nedavno potpisao za sedmerostrukog francuskog prvaka.

Blanc je obrazložio da je Lovren doveden u Lyon zato što je nogometaš kakav im je potreban. Ipak, francuski mediji zamjeraju Lovrenu što je pjevao nacionalističke pjesme kao što je "Čavoglave" ili kada je viknuo "za dom spremni"...

- To je nacionalistička pjesma koja pjeva o oslobođenju njegove zemlje. Morate to pitati njega, ne mogu odgovoriti u njegovo ime. Ako ga želite gledati kao čovjeka, to je vaš sud, ja gledam samo nogometni dio. Vidim čovjeka punog poštovanja za obitelj, djecu i ženu. Morat ćete to njega pitati kada ga vidite. Postoje mnoge stvari koje trenutno mogu biti šokantne i to razumijem, ali trenutno smo na sportskoj konferenciji - rekao je novi Lovrenov trener.

Međutim, francuski su mediji sada zamjerili Blancu što nije podvukao crtu i jasno komentirao da su Lovrenovi postupci bili nemoralni. L'Equipe je iskoristio primjer Josipa Šimunića koji je zbog uzvika "za dom spremni" dobio deset utakmica suspenzije.

- Hrvatski branič istaknuo se nakon Svjetskog prvenstva riječima i gestama koje su bliske fašizmu, to je sad sramota njegovog novog kluba Lyona.

- Blanc nije postupio moralno. Ne očekuje se da nogometaši budu moralne vertikale, ali neke se granice ne smiju prijeći. Lovrenovo pjevanje nacističkih pjesama zapamćeno je videom. Klub mora preuzeti odgovornost za takav transfer, a riječi trenera bile su užasavajuće - piše francuski portal Liberation.

Le Parisien smatra da je Lovren "vrući krumpir" za Lyon i da se treba razgovarati o njegovom ponašanju.

- Lovren je na papiru odličan potez za Lyon, ali uprava kluba u rukama ima vrući krumpir. Znali su za sve što je Lovren radio i nitko nije reagirao. Tišina vlada na hodnicima uprave, planira li itko progovoriti o njegovom ponašanju? Klub ili igrač? Pitanja su to na koje nam trebaju odgovori dok se situacija još može kontrolirati.

