Trener Lyona: Dejan Lovren pjeva nacionalističke pjesme? Siguran sam da ste vi pošteni...

Dejan Lovren (33) odigrao je vrlo dobro Svjetsko prvenstvo u Katru. Činio je stoperski tandem s Joškom Gvardiolom i držao jednu od najboljih obrana na turniru, a njegove dobre igre prepoznao je i francuski Lyon.

Na Lovrena računa i trener Laurent Blanc (57), koji je održao konferenciju za medije uoči utakmice protiv Metza.

Foto: Olympique Lyon

Francuski mediji pitali su Blanca što misli o Lovrenovom pjevanju nacionalističke pjesama poput Čavoglava. Trener Lyona dao je vrlo direktan odgovor.

POGLEDAJTE VIDEO:

- To je nacionalistička pjesma koja pjeva o oslobođenju njegove zemlje. Morate to pitati njega, ne mogu odgovoriti u njegovo ime - rekao je Blanc i onda postavio novinarima zanimljivo pitanje...

- Ovdje su sigurno svi pošteni ljudi. Znate li samo poštene ljude?

- Možda se ne čini duboko za vas, ali vidio sam što može donijeti ovom klubu kao igrač. Mislim da je dobar potpis za klub kao nogometaš - rekao je Blanc prije nego što je dodatno pojasnio svoj komentar - dodao je Blanc.

Trener Lyona želi da se novinari usredotoče na sportska pitanja...

- Ako ga želite gledati kao čovjeka, to je vaš sud, ja gledam samo nogometni dio. Vidim čovjeka punog poštovanja za obitelj, djecu i ženu. Morat ćete to njega pitati kada ga vidite. Postoje mnoge stvari koje trenutno mogu biti šokantne i to razumijem, ali trenutno smo na sportskoj konferenciji.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Iskreno, ako želite konkretan odgovor, mi smo samo nogometaši. Mi nismo tu da pričamo o mnogo ozbiljnijim stvarima koje nas pitate. To je moj odgovor. Dejan odgovara onome što tražimo, ima iskustva i to nam je falilo u obrani. Igrao je na vrlo visokoj razini i, kao što sam već objasnio, ako želite voditi druge i biti vođa, morate pričati jezik. Dejan donosi sve te stvari, ovdje će biti od 6. ili 7. siječnja.

Lovren se tako vratio tamo gdje je počela njegova međunarodna karijera, u francusku ligu. Za Lyon ima 102 utakmice i ta će brojka biti sve veća i veća.

