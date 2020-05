Francuzi 'poludjeli': Stvaraju dream-team, zovu i dva Hrvata

Vaterpolsko tržište polako se zagrijava, po običaju u ovo doba godine s dolaskom proljetno-ljetnih temperatura. Jedan je transfer već, doduše, odjeknuo, u kojemu je francuski Marseille doveo jednog od najboljih igrača svijeta Andriju Prlainovića.

Upravo bi Francuzi, izgleda, mogli biti glavne zvijezde prijelaznog roka. Naveliko se već u njihovom kontekstu spominjao i kapetan srpske reprezentacije Filip Filipović, ali i kapetan hrvatske Andro Bušlje. Obojica su napustila Pro Recco, Filipović je ipak malo bliže Barceloneti, dok Bušlje zasad prikuplja ponude i bira onu najbolju.

Međutim, Marseille, u kojemu već igra jedan Hrvat, a to je Ante Vukičević, ne staje na njima. Već ima dogovor i s grčkim reprezentativnim centrom Konstantinosom Mourikisom koji sada konačno napušta Olympiacos (već dogovorio sve s Pro Reccom 2018. pa je ipak ostao u Ateni), ali on im očito nije dovoljan pa su naciljali - Luku Lončara. No najboljeg centra Svjetskog prvenstva 2017. godine čeka razgovor s Jugom u kojemu je posljednjih pet sezona.

Ipak, dojma smo da bi s Lončarom na centarskoj poziciji u prvom francuskom klubu s europskim trofejem (lani osvojili Eurokup) nastala možda i prevelika gužva jer tu je i mladi i ludo talentirani Thomas Vernoux, a kako vjerujemo da se njega neće riješiti niti bi to bilo pametno, ispisnicu bi u tom slučaju vjerojatno dobila dvojica Francuza, Camarasa i Blary.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Od ostalih vijesti s vaterpolskog tržišta dakako da se ne može ne spomenuti Pro Recco čijim bi se redovima trebao pridružiti australski kapetan i bivši jugaš Aaron Younger te reprezentativni talijanski branič Nicholas Presciutti, dok je otišao drugi Australac, naturalizirani doduše, centar Joe Kayes. Grčki Olympiacos, osim Mourikisa, mogao bi ostati i bez Gounasa, a možda i Mare Jokovića. Joković, kao i Ivan Buljubašić, lani je potpisao na 1+1 i čeka potez kluba...