Francuzi su optužili hrvatske navijače za rasizam: 'To nas je razbjesnilo, ali i dalo snage'

U jednom trenutku došlo je do komešanja na tribinama, a zatim i na francuskoj klupi. Prema riječima RTL-ovog komentatora Filipa Brkića netko je bacio plastičnu čašu prema francuskoj klupi, a očito je malo 'zaiskrilo' na tribinama. No, Francuzi su nakon pobjede protiv Hrvatske (34-32) svojim medijima otkrili u čemu je bio problem.

- Ne mogu potvrditi je li bilo rasizma, ne razumijem hrvatski. Vidio sam plastičnu čašu koja je doletjela na teren, a vidio sam i ljude koji su bili žestoki u gestama i izjavama. Općenito je rukomet bio primjer u ponašanju navijača koji bez obzira na strast ostanu puni poštovanja, a ovakva je gesta prešla sve granice - rekao je francuski izbornik Guillaume Gille.

Francuski su se mediji odmah zapitali o čemu se radi, a francuski Le Figaro piše o rasističkom ispadu hrvatskih navijača.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Što su hrvatski navijači rekli francuskim rukometašima i stožeru koji su sjedili na klupi desetak minuta prije kraja utakmice, jesu li naši rukometaši žrtve rasističkih uvreda - upitali su se kolege, a dio odgovora dao im je i pivot Nicolas Tournat:

- Razbjesnilo nas je jer je bilo rasističkih ispada. To je tako, ima takvih u svakoj dvorani pa i u rukometnoj, a to je ozbiljan slučaj. Dalo nam je to energije, ali nas je i iritiralo.