Karačić: Rekli smo da idemo u boj, a pali smo na greškama koje si ne smijemo dopustiti

Što reći? Igrali smo protiv Francuske, dugo su godina jedni od najboljih na svijetu. Nismo se osramotili, rekli smo da idemo u boj, a jedino mogu reći da smo pali na dosta neizrađenih akcija, neke tehničke greške koje si ne smijemo dopustiti ako želimo biti u vrhu. No preponosan sam kako smo se borili s jednim od favorita. Idemo pobijediti sljedeće tri utakmice i ako Bog da plasirati se u polufinale, rekao je nakon poraza protiv Francuske (34-32) danas kapetan hrvatskih rukometaša Igor Karačić.

Odigrali su izabranici Gorana Perkovca dobru utakmicu, ali nijanse su odlučile da će dva boda otići Francuskoj. Prvi udarac na turniru promašio je odlični krilni igrač Mario Šoštarić.

Foto: Tom Weller/DPA

- Detalji su odlučivali, nekoliko naših tehničkih grešaka. Imali smo na golu sjajnog Kuzmanovića, šteta da njegov odličan dan nismo bolje iskoristili. Žao nam je, ali moramo biti sretni i ponosni jer smo igrali odlično, bilo je neizvjesno do zadnje minute. Imamo tri utakmice, nadam se i tri pobjede, idemo dalje potući se - rekao je 'Super Mario'.

Nakon ozljede Ivana Martinovića njegovu su ulogu preuzeli Luka Lovre Klarica i Mateo Maraš, a obojica nemaju problema s preuzimanjem rizika u potrebnim trenucima.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Stalno smo se vraćali s jedan, dva do tri razlike za Francuze, na kraju smo u zadnje tri minute došli na gol razlike, a tu smo dobili isključenje i penal pa otišli na dva razlike, to je bilo 30 sekundi do kraja. Nismo zabili gol, oni su zasluženo pobijedili, a dosta nas je u utakmici držao fantastični Kuzmanović. Odigrali smo dobru utakmicu i pokazali da se možemo boriti sa svima, idemo pokušati pobijediti u sljedećoj da ostanemo u igri za dalje - poručio je Luka Lovre Klarica.

Hrvatska sljedeću utakmicu igra već u subotu, 20. siječnja, kad je na rasporedu okršaj s Mađarskom od 18 sati.