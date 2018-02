Frka na otvorenju: Gledatelji u nevjerici gledali Trumpa i Kima

Dvojnici američkog i sjevernokorejskog predsjednika Donalda Trumpa i Kim Jong Una izazvali su pravo komešanje na tribinama tijekom svečanog otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Pyeongchangu prije negoli su ih zaštitari odveli sa stadiona.

Osobe koje su vrlo nalikovale People Trumpu i Kim Jong Unu pojavili su se zajedno na jednom dijelu tribina, fotografirali se i čak odgovarali na pitanja.

- Vidite da se ipak slažemo - kazao je Kimov dvojnik, kojeg su sa stadiona izveli zaštitari, dok je on vikao: "Čuvajte mi sestru".

Na svečanosti otvorenja nazočna je bila i sestra južnokorejskog vođe Kim Yo Jong, koja je sjedila nekoliko metara udaljena od američkog dopredsjednika Mikea Pencea.

Tijekom ceremonije dogodio se još jedan izgred kada se na teren uspio uvući nepoznati muškarac, koji se prikrao ispred zajedničke korejske delegacije na mimohodu. Muškarac je htio zakoračiti na teren Olimpijskog stadiona i razviti transparent s očitom političkom porukom, ali se okliznuo na ledu, a potom su ga svladale i izvele snage sigurnosti.

#Cantmissmoments?

How about the Trump and Kim Jong Un impersonators showing up and subsequently being tossed out of #pyeongchang2018...#Olympics



Lol! They looked legit! pic.twitter.com/oFQIvn4hb2 — Tim Young (@TimRunsHisMouth) 9. veljače 2018.

Men impersonating Donald Trump and Kim Jong Un were removed from the Olympics bc security said the games would be safer without them. Whereas the world would be safer with them. #OpeningCeremony #Olympics #WinterOlympics pic.twitter.com/tzK8ACIm9P — Will Presti (@WillPresti) 9. veljače 2018.

Trump and Kim Jong Un impersonators were escorted out of the stadium at #pyeongchang2018 after Olympics ceremony (probably for their own safety) pic.twitter.com/OM3rl3Vfod — Adam Khan (@Khanoisseur) 9. veljače 2018.

Tema: Zimske olimpijske igre 2018.