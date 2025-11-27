Nakon što ga je Mišković otkupio od Fiorentine u potpunosti, postavljala su se pitanja kome će ga moći prodati za više od deset milijuna eura, a sad to više nitko ni ne pita
RIJEKA - AEK LARNACA (21.00)
Fruk je ključ za uspjeh Riječana!
Nakon poraza kod Noaha u Armeniji (1-0), pobjede nad praškom Spartom (1-0) i remija kod Lincolna (1-1) u Gibraltaru, ispred nogometaša Rijeke utakmica je četvrtoga kola Konferencijske lige protiv ciparskog AEK-a iz Larnace, koji ima sedam bodova.
