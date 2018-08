Fulao penal u zadnjoj minuti i srušio neslavni rekord Kalinića

U prvoj subotnjoj utakmici engleske Premier lige, Newcastle je na gostovanju kod Cardiffa odigrao 0:0, ali daleko od toga da je to bila dosadna utakmica kako bi možda rezultat sugerirao!

Bilo je šansi, ali je prvenstveno bilo - grubosti. A apsolutni antijunak dana bio je Newcastleov Brazilac Kenedy. On je prvo u 33. minuti trebao dobiti izravni crveni karton nakon što je udario Camarasu bez lopte, ali mu je glavni sudac Pawson progledao kroz prste.

Zatim je uspio izjednačiti neslavni rekord Nikole Kalinića iz ožujka 2010. godine protiv Birmingham Cityja. Naime, nije u uvodnih 45 minuta imao ni jedno točno dodavanje!

0 - Kenedy failed to complete a single pass in the first half against Cardiff City - he is the first outfield Premier League player to fail to complete a single pass in 45+ minutes of play since Nikola Kalinic against Birmingham City in March 2010. Passenger. pic.twitter.com/6EZbhRNI9B