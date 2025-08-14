Fulham je spreman poslati Šahtaru 40 milijuna eura, plus bonusi, za Kevina. Brazilsko lijevo krilo prošle sezone je zabilo devet golova uz četiri asistencije. Britanski mediji navode da će Šahtar tražiti i više novaca
Fulham kupuje kod Darija Srne, za Brazilca nudi rekordan iznos
Londonski Fulham spreman je srušiti klupski rekord kad je u pitanju najskuplje pojačanje u povijesti kluba, budući da za Brazilca Kevina (22) nude Šahtaru iz Donecka 40 milijuna eura plus bonuse, objavili su britanski mediji.
Kevin se najbolje snalazi na lijevom krilu, a u ukrajinski klub, čiji je sportski direktor dugogodišnji kapetan "Vatrenih" Darijo Srna, stigao je u siječnju prošle godine iz brazilskog Palmeirasa za 15 milijuna eura. Ugovor mu vrijedi do kraja prosinca 2028. godine. Prošle sezone Kevin je zabio devet golova i tome je dodao četiri asistencije.
Predstavnici dvaju klubova su u kontaktu, ali britanski mediji procjenjuju da će Šahtar tražiti znatno veću odštetu od ponuđenih 40 milijuna eura. Klub s Craven Cottagea dosad je najviše platio za veznjaka Emilea Smitha Rowea (25). On je prošlog ljeta stigao iz Arsenala u transferu vrijednom 32 milijuna eura, a ukupan iznos odštete sa bonusima bi mogao biti nešto manji od 40 milijuna eura.
