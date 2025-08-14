Fulham kupuje kod Darija Srne, za Brazilca nudi rekordan iznos

Londonski Fulham spreman je srušiti klupski rekord kad je u pitanju najskuplje pojačanje u povijesti kluba, budući da za Brazilca Kevina (22) nude Šahtaru iz Donecka 40 milijuna eura plus bonuse, objavili su britanski mediji.

Kevin se najbolje snalazi na lijevom krilu, a u ukrajinski klub, čiji je sportski direktor dugogodišnji kapetan "Vatrenih" Darijo Srna, stigao je u siječnju prošle godine iz brazilskog Palmeirasa za 15 milijuna eura. Ugovor mu vrijedi do kraja prosinca 2028. godine. Prošle sezone Kevin je zabio devet golova i tome je dodao četiri asistencije.

Predstavnici dvaju klubova su u kontaktu, ali britanski mediji procjenjuju da će Šahtar tražiti znatno veću odštetu od ponuđenih 40 milijuna eura. Klub s Craven Cottagea dosad je najviše platio za veznjaka Emilea Smitha Rowea (25). On je prošlog ljeta stigao iz Arsenala u transferu vrijednom 32 milijuna eura, a ukupan iznos odštete sa bonusima bi mogao biti nešto manji od 40 milijuna eura.