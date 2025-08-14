Kraj za Olma u Barceloni nakon samo jedne sezone? Klub ga želi prodati, Englezi opasno zagrizli

Ljeto za Danija Olma (27) moglo bi vrlo brzo postati turobno. Barcelona je u financijskim problemima, treba im novi napadač, a oscilacije u formi i ozljede Olma stavljaju u nezgodan položaj te bi mogao napustiti Barcelonu. Kako piše španjolski Fichajes, sjajna predsezona Fermina Lopeza otvorila mu je put u momčad te je Olmo taj koji bi mogao biti prodan.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Naime, dolaskom Marcusa Rashforda, koji bi trebao zauzeti lijevo krilo, Raphinha bi se preselio na poziciju "desetke" te se time smanjuje prostor za Olma. Kako je Fermin odradio jako dobru pred sezonu, španjolski mediji smatraju da je i on ispred bivšeg igrača Dinama te se za katalonsku momčad prodaja Olma ne čini kao katastrofalno rješenje. Također, taj prostor iza napadača može pokriti i Gavi. Otići će im sjajan igrač koji, kad ima svoj dan, može preokrenuti utakmicu te Flick cijeni njegov talent, ali u Barceloni vjeruju da bi im 60 milijuna eura, kolika je njegova cijena, bolje sjelo nego igrač koji je sklon ozljedama, piše Fichajes.

Olmo je u Barcelonu stigao 2024. godine i od tada odigrao 39 utakmica, zabio 12 golova i sedam puta asistirao. Nedostaje mu konzistentnosti te su ga ozljede često sprečavale da postane standardni prvotimac. Zainteresiranih klubova za Olma ima jako puno, a isti izvor navodi kako je Tottenham bacio oko na španjolskog reprezentativca.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Spursima treba klasičan kreativac koji ima iskustva, a to je upravo Dani Olmo, pogotovo kada se zna da James Maddison nije skroz oporavljen. Ako se Tottenham požuri i ponudi 60 do 70 milijuna eura, Olmo bi karijeru mogao nastaviti u Londonu. Ako se transfer ostvari. bio bi to sportski poraz Barcelone, ali velika financijska pobjeda, dok bi Tottenham dobio jednog svestranog i elitnog igrača koji tek ulazi u najbolje nogometne godine.