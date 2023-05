Funcuti: Ako je zainteresiran za freze i traktore, nudimo Livaji da mu platimo trošak vozačke

Dan nakon finala Kupa na Facebooku su se oglasili navijači Šibenika Funcuti i komentirali ispadanje iz lige, poraz od Hajduka i uvredljivu pjesmu koju je pred Torcidom poveo Marko Livaja. Zamjerili su mu što nema položen vozački ispit.

Prenosimo ga u cijelosti:

"[Jer Šibenik volim ja!] Turbulentna sezona ide kraju. Po rezultatima našeg kluba, mimo kratkotrajnih bljeskova, za zaborav. Ako zanemarimo plasman u finale Kupa, sve ostalo je bilo loše, od igračkog segmenta do onih segmenata koji djeluju van terena. Ono što nas kao skupinu okupljenu da podržava šibenski sport zanima je to da naš HNK Šibenik čini se napokon ima vlasnika kojemu je u cilju boljitak kluba, pa i po cijenu ispadanja i totalnog remonta jer ono što su ostavile prošle vlasti našem klubu ne bi ostavio ni najgori neprijatelj.

Detalje znamo, mi ih ne dijelimo u javnost, a ako klub odluči istupiti o svim nedjelima igrača, menadžera i sličnih mi ćemo to dočekati sa zadovoljstvom i činjenicom da napokon idemo dalje bez repova. Koliko čujemo, ispadanje ne obeshrabruje trenutno vodstvo kluba, a mi i dalje stojimo uz ovaj klub pa taman da završi u županijskoj ligi.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Druga stvar koja nas ipak čini ponosima u ovoj sezoni je spektakularna proslava našeg rođendana koja će se prepričavati generacijama, a u kojoj smo uključili i staro i mlado. Taj datum, našeg 40. rođendana je jednom za sva vremena pokazao za kog diše ovaj naš grad, a to je narančasto i crno. I na kraju krajeva dolazimo do jučer, najmasovnije naše gostovanje. Pohodili smo to finale sa nikad manjim nadanjima, a nikad većom željom da pokažemo za koga nam srce kuca.

Dok bi neki u situaciji kad klub tone od njega digli ruke, mi ga nismo napustili jer nam u krvi dišpet pliva. Neki nas ne vole? Nije nas briga, neka se i dalje ne mire sa činjenicom da u srcu Dalmacije kuca, a kucat će i jače, narančasto-crno srce. Ostatak države nas poštuje, a ako nas određene grupacije toliko mrze i spominju znači da nešto i vrijedimo. Poštovanje smo zaslužili voleći svoje klubove i svoj grad, a nikako one tuđe.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Što se tiče pjevačkih sposobnosti određene ikone moralnih vertikala poručujemo mu kako smo mi za njega najveća gospoda, a ako je toliko zainteresiran za freze i traktore nudimo se da mu dobrovoljno pokrijemo trošak polaganja vozačke dozvole.

Na kraju se osvrćemo i na našu košarkašku ekipu koja gura naprijed i dobro je konsolidirana nakon par loših godina. Ni vas kao ni nogomet nikad nećemo napustit već ćemo biti u prvom redu u obrani vaših imena i boja. Sretno u novoj sezoni, a mi ćemo biti na istom mjestu u dvorani. Podršku dajemo i svim ostali sportovima i ljudima koji vole ovaj grad.

Još je jedna utakmica ostala do kraja, protivnik i mjesto bezvrijedno je spomena, kao i uvijek tu smo za Šibenik, naš grad, naše ljude i naše boje. Nemojte nikad ni pomislit da ćemo odustat, idemo još jače zajedno kao i jučer.

PRODAT SE NIKAD NEĆEMO, MI SMO ŠIBENIK!"