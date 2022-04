Fury izazvao novog rivala i šokirao, njegova žena tvrdi: On više nema što ikome dokazivati!

Tyson Fury nakon pobjede nad Dillianom Whyteom potvrdio je da ide u mirovinu i 'okrivio' za to suprugu Paris. Jer joj je obećao.

I dok mu mnogi u (boksačkom) svijetu naprosto ne vjeruju da će se s 33 godine i pojasom WBC svjetskog prvaka povući, gospođa Fury je za talkSPORT rekla:

- Svijet je vidio da je dosegao vrh, još je jednom dokazao kakva je top klasa. Ali ja uopće ne uživam u ovome. Da, ovaj dio slavlja je lijep, ali pripreme za borbu i sam meč za mene je grozna situacija.

Pa je učvrstila svoj stav:

- On više nema što dokazivati ikome!

Dakle, poruka gospođe je jasna: Dragi, dosta je!

No, sportski motiv svakako golica Tysona. I golicat će ga narednih dana, tjedana, mjeseci. Jer nitko još od Lennoxa Lewisa 2000. godine nije ujedinio naslove.

Oleksandr Usik drži pojase svjetskog prvaka po WBA, IBF, WBO i IBO federacijama te čeka revanš s Anthonyjem Joshuom, koji bi trebao biti u srpnju.

Hoće li Tyson Fury dočekati pobjednika? I nagovoriti ženicu da napravi još taj jedan, završni korak i ujedini naslov? To je bilo i glavno pitanje na konferenciji za medije.

- Idem kući sa ženom i djecom. Dugo sam u ovome i ispunio sam sve što sam htio. Umirovit ću se kao drugi neporaženi teškaš u povijesti, nakon Rockyja Marciana. Da, svakako mislim da je ovo moj kraj, iako ne odbacujem mogućnost za neke ekshibicije. Želim se zabaviti, zabavljač sam i u tome sam najbolji. Tko još može prodati 94.000 ulaznica?

- Veliki Francis Ngannou prvi mi je na listi za ekshibicijsku borbu. Kako god on želi: u kavezu, u ringu, s boksačkim ili UFC rukavicama, može! On je čudovište, a i ja sam pa bi to bio sudar titana!

I Lennox Lewis nada se da Fury ipak nije rekao posljednju riječ.

- Zadovoljan sam ovom borbom, nadam se da je i Whyte. On se u subotu nije borio sa svjetskim prvakom, ja nisam samo prvak, ja sam legenda. Ne možete to poreći. Ja sam najbolji teškaš svih vremena, nitko me nije mogao pobijediti! Imam 206 cm i 120 kg, krećem se kao srednjaš, udaram gromovito, a mogu primiti udarac.

- Rekao sam da ću pripremiti pravi šou. Osjećao sam se dobro, kretao sam se dobro i dobro sam ga udarao.

- Osvojio sam sve pojase koji postoje, više nemam što. Da je ovo kompjutorska igrica, završio bih je, došao do kraja - zaključio je, uz zahvalu promotoru Franku Warrenu, koji ga je 2017. godine, nakon pobjede nad Kličkom i dvije godine velikih privatnih problema, vratio boksu.

