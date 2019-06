Fury je Ali naše ere! Borac od prvoga dana i div velikog srca

Od prerano rođenog djeteta do boksačkog šampiona. Životna je priča to boksača Tysona Furyja, koji je još jednom pokazao da je najbolji boksač današnjice. Lagani pokreti rasplesanim nogama, savršena tehnika, izbjegavanje protivničkih udarac onako kako je to svojevremeno radio veliki Muhammad Ali... Britanac je jednostavno najtalentiraniji boksač današnjice, Ali modernoga doba.

Rodio se 3 mjeseca prerano

Djeluje nezgrapno. Visok je 206 centimetara i ne pada na manje od 100 kilograma. Prije jutrošnje borbe s Tomom Schwartzom vaga je pokazala 119 kilograma, čak 12 više nego njegovom protivniku. Ali i takav nezgrapan bori se - savršeno. Iznenadio je boksački svijet kada je 2015. godine kada je srušio Vladimira Klička koji je bio neporažen 11 godina. Dosegnuo je vrhunac, a onda je pao u tešku depresiju. Tri godine nakon te pobjede se vratio u velikom stilu. Protiv Wildera u prosincu je ušao u ring u prvoj ozbiljnoj borbi nakon mirovine i, smatraju mnogi, tada mu je nepravedno oduzeta pobjeda.

Uvijek veseo i nasmijan, spreman za šalu, za pjesmu, ali i veliki borac koji je onu najveću borbu dobio ubrzo nakon rođenja. Kada se rodio, težio je samo pola kilograma. Šanse za preživljavanje bile su minimalne, ali Fury je pobijedio.

- Tyson je bio začet slučajno, a njegova majka i ja izgubili smo nekoliko djece između njega i najstarijeg brata. Nadali smo se da on nekako može preživjeti - ispričao je Tysonov otac, John Fury.

Sjedili su kraj njega dan i noć i to malo dijele svakog je dana izgledalo sve bolje. Dobio je i ime po Mikeu Tysonu koji je tada bio, a i danas je, pojam borca. Fury je u djetinjstvu imao problema s groznicama koje su izazivale česte halucinacije.

- On je vidio zapaljene zavjese i lavove koji mu žvaču stopala - rekao je Tysonov otac.

Foto: Instagram/orijent

Tyson od pola kile izrastao je u 'malog debelog' kako ga je otac često nazivao. Njegova se obitelj često selila, a kad je Fury imao 11 godina, napustio je školu kako bi ocu pomogao graditi kuću u Winslowu i tamo je postao zaljubljen u boks. Otac mu je bio boksač koji nije želio da sin krene istim putem.

- Želio sam da moja djeca budu educirana kako bi mogla negdje raditi ili otvoriti svoj obrt. Ali, Tysonova želja jednostavno je bila jača. Taj mali debeljko čekao me u autu nakon treninga i jednostavno je želio raditi isto što i ja - boksati. Jednog dana sam popustio i dao mu da navuče rukavice. Tada me šokirao. Vidjelo se kako je on prirodni talent.

Kad je Fury počeo ozbiljno trenirati, nije mu bio problem na trening ići pet kilometara biciklom u jednom smjeru. Jedan od njegovih prvih trenera, Steve Egan, predviđao je da će Fury biti šampion.

Rapidno je napredovao

Tyson je trenirao, a napredak je bio sve očitiji. S ocem kraj sebe od prvog dana, imao je mentora na svakom koraku. U amaterskoj karijeri ubilježio je 31 pobjedu, od čega 26 nokauta, i 4 poraza.

Tada je, sa 20 godina, Fury upisao svoj profesionalni debi. Bilo je to protiv Mađara Béle Gyöngyösija, a 'The Furious One', kako se sam prozvao, nokautirao ga je u drugoj minuti prve runde. S ocem u kutu, Fury je nanizao 12 pobjeda, ali tada je ostao bez podrške iz kuta. Otac je u jednoj tučnjavi na aukciji auta izbio oko Oathieju Sykesu i za to dobio 11 godina zatvora. Izgubio je tada Tyson kontrolu, bio je prvi put odgovoran sam za sebe. Boksao je na visokoj razini, ali izvan ringa je bilo svega. Treninga nije nedostajalo, ali nije ni alkohola, zabava, problema u tučnjavama...

S ocem u kutu srušio Klička

Novaca je bilo sve više, a Fury je nizao pobjede. Postao je poznat po svojim bahatim istupima, a svijet ga je najbolje upoznao u vrijeme borbe s Vladimirom Kličkom. Mnogima koji nisu furiozno pratili boks, Fury je bio velika nepoznanica. Kraj Klička, ni osoba sa skorom 24-0 nije izgledala opasno.

Ali, tog 28. studenog, svjetska javnost upoznala je Tysona novog doba. Izdominirao je u borbi protiv, do tada nedodirljivog šampiona, a to je za tada ogromni ego bio veliki poticaj. Imao je i oca kraj sebe koji je izašao iz zatvora, ali nije više mogao doprijeti do Tysonove svijesti.

Irac romskog podrijetla pobijedio je 12 godina starijeg Vladimira Klička jednoglasnom odlukom sudaca. Potpuno zasluženo. Tyson je napravio nezamislivo. Dominirao je protiv Klička pred 50.000 navijača i slavio na bodove protiv jednog od najboljih tehničara u povijesti boksa. Irski div visok 206 centimetara s rasponom ruku od 216 cm dominirao je od prve runde, dobio je prve ozbiljnije udarce tek u devetoj rundi.

Foto: Reuters/PIXSELL

- Hvala Isusu Kristu. Pobijedio sam velikog šampiona Vladimira Klička. Ostvario mi se san. Radio sam tako naporno za ovo. Ne mogu vjerovati da sam uspio - kroz suze je pričao 27-godišnji Tyson Fury nakon jedne od najvećih senzacija u povijesti boksa.

Tada su stvari stvarno krenule naopako

Slava je tada udarila u glavu velikog Irca: Htio je revanš protiv Klička dok je IBF želio borbu između njega i prvog izazivača Vjačeslava Glazkova. Čak su otišli toliko daleko da su mu oduzeli titulu koju je tada bacio u WC školjku.

Foto: Tyson Fury/Twitter

Bio je tada glavna faca, mogao si je priuštiti što god poželi. Uletio je u ring Wilderu, mnogi su borbu za ujedinjenje pojasa priželjkivali već tada, ali dogovoren je revanš između Furyja i Klička. Trebao je to biti još jedan spektakl, ali Fury je ozlijedio gležanj i morao se povući iz tog dvoboja. Nekoliko mjeseci kasnije Furyjevi su problemi krenuli polako izlaziti u javnost. 'Gypsy King' je bio pozitivan na kokain, oduzeti su mu svi pojasevi i otišao je iz svijeta boksa. Novac nije mogao kupiti njegovu sreću, 'navukao' se na kokain i pao u žestoku depresiju. Pokušao se i ubiti, ali je odustao.

- Već mjesecima ne treniram. U depresiji sam, jednostavno više ne želim živjeti. Zato mislim kako je uzimanje kokaina sitnica u odnosu na to što više ne želim živjeti. Iskreno, ne znam hoću li doživjeti kraj ove godine. Nadam se kako će me netko ubiti prije nego ubijem sam sebe - pričao je Fury prije nego što je doživio 'prosvjetljenje'.

Foto: Jason Cairnduff

- Pio sam, drogirao se i provodio noći uz prostitutke. Kad imate neki cilj još od djetinjstva i dođete do njega... Nisam znao što dalje. Bio sam izgubljen. Pio sam po 18 bočica žestokog pića, nakon toga viski i votku. Pokušao sam se samo povući iz boksa, ali to nije bilo dovoljno. Sve sam probao, golf, pucanje u mete, izlaske, striptiz klubove... Ništa nije pomoglo. Osjećao sam prazninu. Do tog trenutka nikad nisam uzeo drogu. Kokain sam uzimao redovno, kokain i alkohol - ispričao je Fury.

- U ljeto 2016. godine kupio sam novi Ferrari. Vozio sam po autoputu i kazaljka je bila na 305 kilometara na sat. Išao sam ravno prema betonskom mostu. Nije me bilo briga ni za što. Samo sam želio sve okončati. Već sam se pozdravio sa životom kad sam

čuo glas 'Nemoj, misli na djecu i obitelj, na sinove i kćer koji će odrastati bez oca'. Malo prije mosta sam usporio i stao sa strane. Tresao sam se... Tad sam si rekao da je to zadnji put da uopće razmišljam o samoubojstvu - rekao je Fury koji je potražio pomoć.

- Bio sam kod psihijatrice i rekla mi je da sam bio na samom rubu. Otišao sam kući u mračnu sobu i rekao Bogu da mi pomogne. Nikad prije nisam tražio Boga za pomoć. Osjetio sam kako mi suze padaju po prsima, znao sam da neću ovo moći sam. Skoro sam prihvatio da ću biti alkoholičar do kraja života, ali nakon deset minuta molitve, ustao sam i osjetio kako se osjećam lakše, kao da mi je pao golemi teret.

Šampionski povratak

Dvije godine uopće nije boksao, dogurao je u najtežoj depresiji do 170 kilograma, ali onda je prelomio - vratit ću se jači nego ikada. Tyson se ostavio alkohola, droge, provoda i loše prehrane i svaki je dan mukotrpno trenirao. Skinuo je gotovo 70 kilograma! Pobijedio je svoju najtežu borbu još od rođenja, riješio se depresije i ponovno počeo boksati.

Foto: tyson fury/instagram

Nakon 924 dana izbivanja iz ringa, vratio se i razbio švicarskog Albanca Sefera Seferija. Slavio je i protiv Francesca Pianeta, a onda je stigla najveća borba, jedina ozbiljna nakon povratka u ring. Nije ga bilo dvije godine, a onda je nadjačao svjetskog prvaka Wildera. Div velikog srca svu je zaradu od te borbe, čak 70 milijuna kuna potrošio na izgradnju kuća najpotrebnijima u njegovoj rodnoj zemlji.

Sada, nekoliko mjeseci kasnije sve čari svoje sjajne tehnike pokazao je protiv do sada neporaženog Nijemca Schwarza. Naravno, sada se s nestrpljenjem iščekuje uzvrat protiv Wildera. Uzvrat u kojemu može pokazati da je najbolji na svijetu i vratiti pojaseve koje su mu oduzeli.

- Hvala Isusu. Hvala Americi. Wildere, želim tvoj zeleni pojas! Iduće godine čekam Wildera kako bi završili ono što smo lani započeli - vikao je 'Gipsy King' nakon pobjede i zapjevao još jednom hit "I Don't Want Miss a Thing"...