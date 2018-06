Šou na povratku: Fury razbio Švicarca pa zabavljao publiku...

Ne mogu spavati noću znajući da su Anthony Joshua ili Deontay Wilder bolji od mene. Želim Joshuu kresnuti sa šest lijevih krošea zaredom, grmio je ljutiti Tyson Fury uoči svog povratka u ring nakon 924 dana izbivanja.

Bijes je Irac pretočio u strahovito jake udarce upućene po svemu nedoraslom Seferu Seferiju (39), Švicarcu albanskih korijena koji nije mogao dugo potrajati u svoj nemilosti 'kralja cigana'.

Tehničkim nokautom u četvrtoj rundi nekadašnji je svjetski prvak u teškoj kategoriji izveo uspješan 'comeback' nakon što mu je oduzeta licenca zbog kršenja anti-doping pravila i zloupotrebe lijekova.

I liked a @YouTube video https://t.co/5PxeIDBius tyson fury v sefer saferi

'Gipsy king' je u Manchesteru pred 15 tisuća ljudi ostvario 26. pobjedu u jednako toliko nastupa i zasluženo slomio Seferija. Djelovalo je to pomalo neravnopravno, a svjestan svoje nadmoći, Fury je tokom meča zabavljao publiku.

Kao, gledao je nekakvu borbu na tribinama dok je vodio svoju...

@Tyson_Fury watching another fight in the crowd #classic #boxing #tysonfury pic.twitter.com/pblyhbgEps