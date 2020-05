Fury: Joshua? Pa njega je čak i Ruiz nokautirao. Wilder je bolji

Wilder 100 posto. Joshua uopće nije opasan. On je poput velike umiljate bebe, odgovorio je Tyson Fury na pitanje kojeg boksača vidi opasnijim i težim protivnikom.

I dok se protiv Joshue još nije borio, a želja postoji, Furyja čeka novi, treći meč protiv Deontaya Wildera kojeg je pobijedio u veljači i uzeo mu WBC titulu.

- Zašto bih vjerovao u Joshuu kada ga je nokautirao Andy Ruiz? Čovjek koji je u posljednji trenutak uskočio kao zamjena... Na revanšu se pojavio sa 135 ili koliko već kilograma i nije trenirao, a Joshua opet nije uspio napraviti ništa dobroga - rekao je Kralj Cigana pa peontirao u svom stilu.

- Postoji samo jedan prvak i samo jedan koji je neporažen. Svi su popadali putem. Samo sam ja, Kralj Cigana, taj koji je nepobjediv, nedodirljiv i neslomljiv prvak.

Čija je borba protiv Wildera otkazana i treći put. Trebala je isprva biti 18. srpnja, pa početkom listopada, a sada se prije studenog definitivno neće dogoditi.

Foto: Oliver Weiken/DPA/PIXSELL

Međutim, to nije spriječilo priče o zakazivanju borbe Furyja i Joshue koji u svom vlasništvu ima WBA (Super), IBF, WBO i IBO pojaseve i čeka borbu s Kubratom Pulevim. No, bile su to, prema Joshuinom promotoru Eddieju Hearnu, baš to - samo priče. Interes postoji, ali...

- Želimo meč za ujedinjenje titula. Moja je poruka - pružimo navijačima ono što žele - izjavio je Hearn.

Frank Warren, Furyjev promotor, također je za to.

- Naravno da želimo taj meč, već dvije godine to pokušavamo. Ako navijači to žele, vjerujem da ćemo pronaći način da do toga i dođe.

Pita li se Furyja, on je spreman.

- Torba je spakirana, spreman sam na put, nije bitno gdje. Ako lova bude prava... Ma borit ću se i u Timbuktuu.