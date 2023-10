Fury nakon meča: Iznenadio me čudnim stilom, mnogo je bolji boksač nego što smo svi mislili

Ovo definitivno nije bilo u scenariju, našalio se teškaški prvak u boksu Tyson Fury (35, 34-0-1) nakon što je 'za dlaku' (96-93, 95-94, 94-95) pobijedio Francisa Ngannoua (37, 0-1) u Rijadu.

Kladionice su u veliku ulogu favorita stavile Furyja te je na njegovu pobjedu koeficijent bio 1.10, dok je kvota na pobjedu Ngannoua bila 7. No, u ringu je razlika izgledala mnogo manja.

- Francis je odličan borac, snažno udara i jak je. Mnogo je bolji boksač nego što smo svi mislili da će ikada biti. Jako je nezgodan i dobar udarač, poštujem ga! Bio je nezgrapan u ringu, ali poštovao sam ga prije borbe, pa tako i nakon borbe. Iznenadio me čudnim stilom i time što je konstantno išao prema naprijed. Također, čekao je moje udarce i pokušavao kontrirati. Dobar je borac, ovo mi je bio jedan od najtežih mečeva u posljednjih 10 godina - rekao je Fury nakon meča.

Foto: AHMED YOSRI

U trećoj je rundi Ngannou krošeom iza uha poslao Furyja na pod. Bio je to jedini nokdaun u meču, ali vratio se Tyson nakon toga i slavio.

- To je dio boksa. Zahvatio me po stražnjem dijelu glave, a nisam bio pretjerano uzdrman. Sve je bilo OK i ustao sam se. Odluka sudaca? Ne znam je li bilo tako blisko, ali pobijedio sam i to je najbitnije.

O svemu je progovorio i sam Ngannou koji je priredio iznenađenje, bez obzira na to što nije pobijedio.

Foto: AHMED YOSRI

- Trenirao sam samo tri i pol mjeseca jer sam se vratio nakon operacije. Ali, ne želim da to bude isprika. Vidio sam što mogu napraviti i što mogu poboljšati te se vratiti još bolji. Spremit ću se i preuzeti šou - zaključio je Ngannou.