Nakon dugotrajnih i iscrpljujućih pregovora, nećkanja i odugovlačenja te traženja više novca, Anthony Joshua (31) i Tyson Fury (32) su se konačno usuglasili te ćemo ih uskoro gledati zajedno u ringu.

Tako je barem najavio organizator ove borbe i Joshuin promotor Eddie Hearn, ali od tada nema pomaka, očito je negdje zapelo.

Dok čekaju da sve sjedne na svoje mjesto i da napokon borba postane službena, Anthony Joshua i Tyson Fury marljivo treniraju i pripremaju se, Fury ne bi bio on da uz to malo i ne provocira budućeg protivnika. Pa je tako imao novu epizodu na društvenim mrežama.

Prvo je 'udario' po UFC prvaku Francisu Ngannou rekavši kako ga može pobijediti bilo kada, a onda je na tapet došao i Joshua.

- Kad sam već u ovakvom nizu, prozvat ću još jednu osobu. Velikog beskorisnog klošara, čovjeka koji nije pravi borac nego rezultat hypea, bodybuilder, crossfiter i veliki ružni seronja, to je Anthony Joshua - kazao je aktualni teškaški prvak po WBC verziji.

Fury ne može dočekati borbu, a očito je u međuvremenu malo postao i nervozan.

- AJ, ako si tu, hajdemo već dogovoriti tu borbu propalico. Razbit ću ti facu i nema ništa što ti možeš napraviti da se to ne dogodi. Razuvjeri me pušaču, razuvjeri! Ja sam broj 1 i ti to znaš - kazao mu je Fury.

A nakon nekoliko sati predaha je poentirao i dao jedno obećanje za koje ćemo vidjeti hoće li ga ispuniti.

- Razmišljao sam AJ, ako izdržiš više od tri runde protiv mene, predat ću borbu dok sam u kutu. Toliko sam samouvjeren da ću te riješiti unutar prve dvije ili tri runde. Ugasit ću te poput svjetla.

Joshua nije tip koji će ulaziti u bespotrebne rasprave pa je tako i ovaj put ostao bez odgovora Gypsyju Kingu.

Već godinama Joshua i Fury prozivaju jedan drugoga i u ovome trenutku je sigurno riječ o najboljim teškašima današnjice. Za neke je Fury najbolji zbog maestralne tehnike i 'plesa' u ringu zbog čega ga je gotovo nemoguće udariti. S druge strane, Joshua je 'fizički stroj' i snažni udarač, ali već u nekoliko mečeva je pokazao da je itekako ranjiv.

'Izbjegavali' su se, ali sada ćemo ih napokon gledati u ringu i napokon ćemo dobiti odgovor na pitanje tko je najbolji boksač u teškoj kategoriji.

Ulog su sva četiri pojasa, WBC, koji je u Furyjevom vlasništvu te IBF, WBA i WBO koje posjeduje Joshua. Svaki boksač će za dvije borbe dobiti po 100 milijuna funti. Lokacija još nije poznata, ali i u tome će veliku ulogu imati - novac. Naime, Saudijska Arabija se spominje kao potencijalno mjesto održavanja borbe, a za to je navodno ponudila 200 milijuna eura.

Sudeći po videozapisima na društvenim mrežama, čeka nas paklen meč. Obojica su shvatila ovaj meč kao najveći u životu pa su se bacili u žestoke pripreme. Fury fizički izgleda bolje nego ikada, a Joshua kao da je sve veći i snažniji.