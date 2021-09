Ivan Rakitić podiže glavu, gleda u novinara s laganim osmijehom kad najednom prema njemu leti - čaša piva!

Dok je davao prvi intervju na terenu nakon utakmice Wolfsburga i Seville (1-1) u kojoj je zabio gol iz kaznenog udarca za bod svoje momčadi u 87. minuti, Rakitić je proživio pravu, pa čak i opasnu neugodnost.

Valjda i nesvjestan što se moglo dogoditi da je ta čaša bila malo preciznija i da nije baš u tom trenutku podigao glavu. Rakitić je sve primio s osmijehom.

- Emocije s terena identične su onima na tribinama, ništa se nije dogodilo - pokušao je Rakitić ublažiti cijelu scenu.

- Samo ga je sreća spasila od luđaka. Čaša s pivom pogodila je reklamni pano iznad njegove glave - piše, pak, El Desmarque.

Kako god, a sretno se završilo, Rakitić je i dalje jedini strijelac Seville ove sezone u Ligi prvaka budući da je zabio i u prvom kolu u remiju protiv Salzburga.

- Nisam smio promašiti, ovaj bod je vrlo važan u našoj borbi za prolazak skupine. Bila je to jedna vrlo čudna utakmica, ali borili smo se do kraja i čak došli blizu novog pogotka. No, Liga prvaka je vrlo teško natjecanje i prisiljeni smo učiti na vlastitim pogreškama i samim time početi pobjeđivati. Šteta je što nismo došli od pobjede, naporno smo za to radili... Možda nam za bolju kontrolu utakmice treba više strpljenja. Nisu oni radili prevelik pritisak, a bod u gostima je dobra stvar. Pored toga, moramo pobjeđivati kod kuće - prokomentirao je Rakitić događanja na terenu.

- Možda bod ne zvuči toliko dobro, ali zabili smo kasni gol pa to i nije loša stvar. Htjeli smo pobijediti teškog protivnika, ali nismo uspjeli. Sve u svemu, ponosan sam i sretan s pristupom ove momčadi. Moramo samouvjereno nastaviti prema dalje.