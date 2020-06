Gadža i službeno u Vardaru, a Stepančić u Szegedu do 2024.

<p>Ono što se danima pričalo, sada je i službeno istinito. Hrvatski rukometaš <strong>Ante Gadža</strong> (28) napustio je redove domaćeg prvaka i zaputio se u Makedoniju. Ondje će braniti boje skopskog Vardara, aktualnog europskog prvaka, s kojim je potpisao ugovor na dvije godine.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong>: Doček srebrnih rukometaša</p><p>- Vardar je nakon odlaska Staša Skubea tražio nekoga na mojoj poziciji. Javili su se mom menadžeru koji me pitao bih li htio ići tamo i rekao sam: Naravno! Rekao sam da bih volio doći jer je Vardar europski prvak i to je još jedan korak naprijed u mojoj karijeri - govori nam srednji vanjski, koji očekuje da će makedonski prvak i dalje ostati snažan.</p><p>- Nadam se da će Vardar biti onaj stari. Puno igrača je ostalo i produžilo ugovore, tako da se nadam da će biti uspješna sezona i da ćemo ispuniti ciljeve koje novi gazda stavi pred nas - kaže. </p><p>U odlasku iz Zagreba nije bilo problema. Klub je prihvatio njegovu odluku.</p><p>- Sa Zagrebom sam se rastao u odličnim odnosima. Razumjeli su moju odluku i poželjeli mi sreću. Mogu samo reći da mi je bilo stvarno lijepo proteklu godinu - kratko je prokomentirao. </p><h2>Stepančić sa Szegedom do 2024.</h2><p>Hrvatski desni vanjski <strong>Luka Stepančić</strong> i službeno je produljio svoju vjernost mađarskom Pick Szegedu s kojim je ugovor produljio do 2024.</p><p>- Naš je Hrvat u sjajnoj formi i jako bitan za našu momčad. Stoga smo odlučili produžiti ugovor još tri godine (2019. je potpisao na dvije godine, op.a). U njemu imamo sjajnog sportaša s jako dobrim duhom - rekao je predsjednik kluba Peter Erno Szucs. </p><p>- Velika je čas za mene računati na ovako dugo razdoblje u Szegedu. Moja obitelj i ja se osjećamo sjajno ovdje. Ovo društvo obožava rukomet i odličan je osjećaj biti ovdje. Borimo se za visoke ciljeve i želim imati bitnu ulogu u njihovom ostvarivanju. Jedva čekam pripreme i nastavak utakmica - rekao je naš rukometaš.</p>