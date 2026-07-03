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DALI SU SVE OD SEBE

GALERIJA Pogled na fotografije Kovačićeve tuge slama srce, ni Luka ga nije mogao utješiti

Drugo poluvrijeme protiv Portugala bilo je najbolje hrvatsko izdanje na prvenstvu. Ipak, uz dosta sudačkih repova Hrvatska je ispala u dramatičnoj završnici, a vatreni su se slomili nakon zadnjeg zvižduka
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Posebno je bio utučen Kovačić koji je odigrao fantastično drugo poluvrijeme | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Posebno je bio utučen Kovačić koji je odigrao fantastično drugo poluvrijeme | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Komentari 18

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