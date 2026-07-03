GALERIJA Pogled na fotografije Kovačićeve tuge slama srce, ni Luka ga nije mogao utješiti

Drugo poluvrijeme protiv Portugala bilo je najbolje hrvatsko izdanje na prvenstvu. Ipak, uz dosta sudačkih repova Hrvatska je ispala u dramatičnoj završnici, a vatreni su se slomili nakon zadnjeg zvižduka
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Posebno je bio utučen Kovačić koji je odigrao fantastično drugo poluvrijeme
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Posebno je bio utučen Kovačić koji je odigrao fantastično drugo poluvrijeme |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Posebno je bio utučen Kovačić koji je odigrao fantastično drugo poluvrijeme
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Probijao je Portugalce, a u maniri Maradone pretrčao nekolicinu potugalskih igrača, ali zaustavila ga je stativa
| Foto: Dylan Martinez/REUTERS
Odmah kada je Espen Eskas poništio pogodak Gvardiola, Petar Sučić je pustio suze
| Foto: Kevin Sousa/REUTERS
Uzdrman je bio i Zlatko Dalić koji je bocnuo Fifu i organizaciju izjavom: Mali nisu smjeli napraviti čudo
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Dylan Martinez/REUTERS
Foto Kevin Sousa/REUTERS
Foto JOHN E SOKOLOWSKI/REUTERS
Foto Dylan Martinez/REUTERS
Foto Dylan Martinez/REUTERS
Foto JOHN E SOKOLOWSKI/REUTERS
Foto JOHN E SOKOLOWSKI/REUTERS
Foto Chris Young
Foto Chris Young
Foto Chris Young
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL