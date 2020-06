Ganski nogometaš živio je 74 dana u zračnoj luci, baš kao i Tom Hanks u filmu Terminal...

Randy Juan Muller je zbog pandemije korona virusa dva i pol mjeseca proveo na aerodromu u indijskom Mumbaiju. Sad mu je povratak doma osigurao predsjednik ganskog nogometnog saveza

<p><strong>Randy Juan Muller.</strong> Za tog ganskog nogometaša vjerojatno niste čuli, nismo ni mi, vjerojatno i ne bismo da nema ovakvu priču. Naime, Ganac je 74 dana živio na aerodromu, baš kao i <strong>Tom Hanks</strong> u filmu Terminal.</p><p>Tom Hanks u tom filmu glumi čovjeka, koji je zaglavio na aerodromu u <strong>New Yorku,</strong> a jadnom Mulleru se takva situacija dogodila u stvarnom životu. Za sve je kriva pandemija korona virusa.</p><p>Muller je na aerodromu u Mumbaiju živio od 21. ožujka do 3. lipnja. Krenuo je kući, čekao je let za Ganu, a on je bio otkazan zbog pandemije korona virusa. U Indiju je stigao prošle godine, imao je šestomjesečnu radnu dozvolu za igranje nogometa, a kad je ona istekla, htio je nazad u Ganu. No, Indija je zatvorila granice i aerodrom, a Muller je ostao zaglavljen.</p><p>Nije imao novca, nije mogao otići i naći smještaj u gradu. Zbog toga je bio primoran biti u zračnoj luci. Pomagali su mu radnici i putnici koji su putovali unutar Indije. Od njih je dobivao nešto novca.</p><p>- Inspiracija mi je bio Tom Hanks i film Terminal - rekao je ganski nogometaš i nastavio:</p><p>- Rano sam ustajao, tuširao se i nakon toga šetao vrtom u sklopu aerodroma. Ljudi iz osiguranja davali su mi hranu i nešto novca, no to se jako brzo trošilo jer je na aerodromu sve skupo. Svaki sam dan imao istu rutinu. Hvala svima što su mi pomogli.</p><p>Priča je došla i do predsjednika nogometnog saveza Gane, koji će Mulleru organizirati prijevoz u domovinu. Sad mu je ganski nogometni savez platio smještaj u Indiji, a uskoro će mu platiti i let doma.</p><p>Možda je ovo dobra ideja za nastavak filma Terminal. Glavnu ulogu neka ponude baš Mulleru, 74 dana je živio u zračnoj luci. </p>