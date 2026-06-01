Garcia: Hrvatska? Mala zemlja, ali strašno velika reprezentacija

Belgijska nogometna reprezentacija stigla je u Rijeku, a izbornik Rudi Garcia nije se sa svojim igračima odlučio za trening na Rujevici. Njegova je momčad u jutarnjim satima trenirala u svom trening kampu u Belgiji, u Rijeci odradila samo press-konferenciju, a sutra se odmah poslije utakmice vraćaju u Bruxelles. Uz Rudija Garciju na "pressicu" je stigao i branič Arthur Theate.

- Očekujemo dobru utakmicu, to neće biti lagan dvoboj ni za vas ni za nas. Sigurno smo, bit će nam to dobar test uoči Svjetskog prvenstva, vjerujem i vama. Svjetsko prvenstvo dolazi jako brzo - poručio je Arthur Theate, branič Eintracht Frankfurta, pa nastavio:

- Može li Belgija napraviti veliki uspjeh na Mundijalu kao Hrvaska na zadnja dva turnira? Nadamo se! Kad god igrate za Belgiju na Svjetskom prvenstvu, imate najviše ciljeve. Hrvatska je imala sjajnu generaciju, s vrhunskim igračima, napravila dva top rezultata. Srećom, i mi imamo sjajne igrače po najvećim klubovima, također želimo neki veliki rezultat.

Rudi Garcia je također bio kratak...

- Mala zemlja, ali sjajna reprezentacija. Zato smo i ovdje kako bi igrali protiv jedne od najboljih reprezentacija Europe. Hrvatska je jako dobra momčad, želimo se natjecati protiv najboljih reprezentacija. U kvalifikacijama smo igrali protiv dobrih momčadi, ali ne tako dobrih kao što je Hrvatska. Imate dobru reprezentaciju, sjajnog izbornika, vrhunske igrače. Mislim da je nogomet lijepa igra, sretan sam što ću sutra na terenu vidjeti igrače poput De Bruynea ili Modrića - poručio je Garcia, pa dodao:

- Sutra nas očekuje zanimljiva utakmica, ali više od rezultata zanima me nastup i ponašanje mojih igrača. Mislim da smo u dobrij situaciji, dobro treniramo, imamo veliko zajedništvo u momčadi. Igrači su ozbiljni, to mi je jako važno. Možda vam i Zlatko Dalić može potvrditi, a mislim kako za uspjehe na ovakvom turniru nije toliko važno imati 26 najboljih igrača, već najbolju momčad. I bez velikog zajedništva unutar momčadi, ne možete dohvatiti velike rezultate.