U praznoj dvorani Garcia je izjavio: Povijesno gledano, ova prednost Hajduku nije dovoljna

Hajduk je pred prvom europskom preprekom na gostujućem terenu. 'Bili' u Slovačkoj protiv Žiline brane rezultat iz Splita (2-0) i traže prolazak u 2. pretkolo Europske lige. Nakon ljetnih priprema i turbulencija u momčadi, ekipa Gonzala Garcije želi otvoriti sezonu velikim europskim korakom. Ako Hajduk izbaci Žilinu, u sljedećem kolu Europske lige čeka ga ciparski Pafos. Uoči dvoboja održala se presica od 18.30 sati na kojoj su se nalazili trener Garcia i Roko Brajković. Zanimljivo, na presici se nije našao nijedan novinar jer će svi tek sutra doći u Slovačku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Poljud izviždao Garciju | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Koja su očekivanja za sutrašnji susret?

- Čeka nas teška druga utakmica. Igrali smo dobru utakmicu u prvom susretu, ideja je da ponovimo isto. Znamo da vodimo 2:0, ali znate da Hajduku to povijesno nije dovoljno. Moramo biti agresivni i imati dobar timski duh. Milijun stvari se može dogoditi u 90 minuta, moramo igrati kao da je rezultat 0-0. Oni imaju dobre igrače i dobru momčad, mogli ste vidjeti kako su dobro odigrali prošlu sezonu. Imaju sličnu ekipu kao i tad, nisu izgubili puno igrača i očekujem da će nam stvari biti puno teže ako nećemo biti na nivou kao prošli tjedan, rekao je trener Garcia.

Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Ekipa vjeruje u prolaz, imamo lijep rezultat. Moramo ostati mirni, vjerujemo da smo bolja ekipa i to smo došli pokazati. Oni imaju još 90 minuta u kojima se neće predati i pokušati sve da se vrate. Idemo po prolaz. U prvom susretu smo pokazali da smo bolja momčad i to smo došli potvrditi. To će biti druga utakmica i sigurno će nešto mijenjatai i puno nas više napadati. Nadam se da ćemo sutra biti još bolji. Nismo se došli braniti, došli smo napasti kao i u prvoj utakmici, a u tome ćemo i uspjeti, izjavio je Brajković.

Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Planirate li raditi kakve promjene u sastavu?

- Nikad ne pričam o tome. Znamo puno toga o Žilini, saznali smo puno toga u zadnjoj utakmici, to je dobra momčad s dobrim igračima. Dobro se natječu, zadržali su istu momčad. Ako ne budemo na razini s prošle utakmice, stvari će biti teške, rekao je Garcia.

Imate li kakvu poruku za navijače?

- Oni su s nama gdje god da idemo. Nema riječi za to, možemo im se samo zahvaliti i poginuti za njih na terenu, izjavio je Brajković.