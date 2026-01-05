Garcia: Loše vrijeme nas je zateklo, ali smo se adaptirali

Trener Hajduka Gonzalo Garcia odradio je prvi dan treninga s 30 igrača koliko ih se odazvalo na prvo okupljanje. Još očekuje Ivana Lučića i Ismaela Dialla, kao i Edgara Gonzaleza koji je dobio poštedu zbog ozljede i želje da pronađe klub u kojem će nastaviti karijeru. Garcia je dao kratku izjavu za klupsku stranicu:

Foto: Robert Matic / Hajduk

- Sretni smo što smo se opet okupili, sigurno da nam je svima nedostajao nogomet.. Prvi dan nas je zateklo loše vrijeme, morali smo se adaptirati na vremenske prilike i jaku kišu zbog koje nismo mogli puno raditi vani, odradili smo dio treninga u teretani, drugi dio smo trčali... Vidjet ćemo kako će biti dalje.

Klub je odlučio da momčad ostane na pripremama u Splitu, malo je to neobično.?

- Mi ćemo se prilagoditi, naći ćemo načina da odradimo ono što se od nas očekuje, a to su najbolje moguće pripreme.

Foto: Robert Matic / Hajduk

Čekaju vas tri utakmice, Croatia, Posušje i Široki. Poznati suparnici?

- Prva dva suparnika su nam poznata, igrali smo s njima, znam i Široki, ali ih nismo gledali. To su dobri suparnici, odigrali smo s njima dvije dobre utakmice, dobro je da imamo utakmice i da igrači dobiju minutažu. Kratak je bio odmor, nije da su igrači izgubili snagu, ali im zasigurno treba malo vremena da uhvate ritam, i što je važnije da se vrate nakon ozljeda, primjerice Pukštas, Skelin, Diallo, Šarlija... Vidjet ćemo kako će se oni adaptirati na treninge.

Foto: Robert Matic / Hajduk

Prvi dio sezone je bio dobar, kakve su želje za drugi dio sezone?

- Važno je da nastavimo jednako dobro, važno je da napredujemo individualno i kao momčad, da budemo kompetitivni, da smo mentalno jaki, da vjerujemo i nadamo se da možemo biti bolji i bolji svaki dan. Moramo raditi i napredovati, to je moja želja, da imamo isti apetit i naravno, da nas zaobiđu ozljede i bolesti.

Foto: Robert Matic / Hajduk

Okupljanje je komentirao i veznjak Filip Krovinović.

- Htio bih prije svega svima čestitati novu 2026. godinu, neka bude najbolja do sada. Vratili smo se puni energije, sretni, jedva smo čekali okupljanje. Prvi dan je bilo malo kiše ali ja bih rekao da nema većeg gušta nego trenirati po kišnom vremenu. Jedva čekamo nove izazove i nadamo se da ćemo rasti svaki trening i svaki dan.

Igrači su spremni i motivirani?

- Imali smo kratku pauzu, nismo mogli nešto posebno ni izgubiti, pogotovo što smo svi imali i individualne programe po kojima smo radili. Sad smo tu, ostajemo u Splitu ovaj put, sutra je već dupli trening, vrlo brzo i prva utakmica... Imamo i tri pripremne utakmice u kojima moramo dati 100%, da se uigramo već za prvu službenu utakmicu. Nema puno vremena, vrlo brzo će i to doći i svi je željno iščekujemo.

Dobra je polusezona za vama, bod ste iza Dinama..?

- Bilo je i dobrih i manje dobrih dana, na nama je da ova manje dobre smanjimo na najmanju moguću mjeru. Uvijek može bolje, to želimo napraviti i dalje, nadam se da ćemo rasti, radimo sve da što spremniji dočekamo prvu utakmicu.