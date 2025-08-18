Garcia: Nisam vidio gađanje igrača bakljama. Razumljivo mi je da su navijači nezadovoljni

Hajduk je pobijedio Slaven Belupo 3-0 u dvoboju 3. kola HNL-a na Poljudu, a sva tri gola pala su u drugom poluvremenu. Dakako, prva tema nakon dvoboja bilo je gađanje igrača Hajduka bakljama od strane dijela navijača "bilih".

Možete li prokometirati događanja na kraju susreta kad su navijači zasuli igrače bengalkama?

- Nisam vidio taj dio. Igrali smo dobru utakmicu, imali smo dosta energije, osobnosti i ako tako igramo sve je drugo sporedno, svi bi trebali biti zadovoljni. Što se tiče nezadovoljstva navijača to mi je razumljivo, mi smo tu da napravimo nešto, da ih učinimo ponosnima, nismo tu da prodajemo maglu. Samo željeti otići u Europu nije dovoljno, treba raditi, treba izgraditi bazu i graditi na toj bazi korak po korak. I kad to zaslužiš plasirat ćeš se, a ne zbog sreće.

Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Uvrstili ste sedam novih igrača u postavu?

- Odigrali su odlično, s Pukijem i Sigurom pričam puno zadnje vrijeme, ukazujem im na mnoge detalje koje su danas odlično odradili, bili su povezani s momčadi cijelu utakmicu. Ali nisu oni sami, svi su igrači na istom zadatku...

Jeste li ikad osjetili situaciju s navijačima kao danas na početku i na kraju utakmice?

- Ne mogu kontrolirati te stvari. Znam što želim napraviti, gurat ću igrače i pomagati im koliko je god u mojoj moći. Moramo biti svjesni da su navijači ljuti, kao što su sretni kad pobjeđujemo. Ne znam koliko brzo ćemo to uspjeti i hoću li imati to vrijeme, ja sam koncnetriran samo na ono što mogu mijenjati. Sličnu sam imao navijačku situaciju u Twenteu...

Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Imate li jasnu ideju početne postave ili ćete mijenjati i gdje je tu Livaja?

- On je nevjerojatan igrač, od njega očekujemo puno. Sretan sam s njim i on je sretan... Nastojimo zaštititi nekoga tko treba zaštitu. Ja ga volim, ako nije najbolji na treningu onda je u top tri i od njega očekujem top sezonu, naravno da mu ostatak momčadi mora pomoći. I od svih ostalih, svi su skupa, Rebić, Puki, Benrahou koji je danas radio presing kao životinja. Nismo mi Barcelona ili City da rješavamo utakmice lakoćom, to se neće dogoditi.

Pokazali ste dva različta lica u Europi i u domačem prvenstvu

- Griješili smo, naravno, moja je odgovornost što smo izgubili u Tirani. Znali smo kako će to izgledati, ali mi smo bili bez energije i nismo odigrali kako je trebalo. Bili su jači, mi smo izgubili disciplinu i to je rezultiralo porazom. Nisu nas dobili taktički nego fizički, nismo bili agresivni i učinkoviti. Igrali smo i s igračem manje...

U manje od tri tjedna igrali ste sedam utakmica, prvi putr imate vrijeme za nešto uvježbati i osvježiti momčad?

- Mi smo startali s nekim igračima pripreme, a onda su otišli, neki su ozlijeđeni, neki mladi su morali neplanirano ući u igru i igrati svaka tri dana. Nismo imali vremena za rad. Imamo kvalitetu i igrali smo dobro, ali ako nemate vremena vježbati onda je to problem. Sad ćemo imati vremena. Da smo i prošli, teško bi bilo proći Poljake. Sada se možemo upoznati, treninrati, imat ćemo vremena za proces. I što je važnije, naši suparnici nisu igrali dvije utakmice tjedno, nego samo jednu i bili su svježiji. Trebalo nam je puno vremena da se vratimo u igru, a kad smo se vratili ostali smo bez jednoga igrača...

Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Koliko je bolno ispadanje iz Europe za klub u cjelosti?

- Teško je za klub ispasti iz Europe, ja to znam, puno se to željelo i razina razočaranja je velia. Ali mi moramo graditi momčad, da se svake godine borimo za nešto. Teško je, život ide dalje, mi smo u procesu, ništa nas neće zauistavitina tom putu i kad budemo imali neki drugu priliku bit ćemo jači.

Bamba je danas donio preokret?

- Bamba je odličan, ima sve, fantaziju, dribling, brzinu i sretan je... Najvažnije je da su momci sretni i da igraju zajedno, jer kad su drugi dobri onda je i onaj tko je lošiji bolji, ali ako između dva loša igrača staviš Messija, i on će biti loš.

Rebić je neočekivano odigrao sat vremena?

- Za mene isto iznenađujuće, mnislio sam da će tražiti zamjenu u poluvremenu, ali vidio sam da može da ima energiju i mentalitet i ostavio sam ga duže na terenu. On je trebao biti prva zamjena, ali kako je bio dobrar ostavio sam ga malo duže. Bio je agresivan, pritiskao je, imao je i neke prilike, sretan sam, vjerujem da je i on stretan.

Raci?

- Ima talent, malo je zelen ali imao je dosta energije i strasti. Treba mu malo više rada i prilagodbe. U konačnici u njemu možemo imati sjajnog stopera koji ima dobar mentalitet, koji dobro radi, ima dobru tehniku i brzinu. Sretan sam s njim - zaključio je trener "bilih".

Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

S druge strane, trener "farmaceuta" Mario Gregurina nije bio previše razočaran nakon dvoboja.

- Čestitam Hajduku na zasluženoj pobjedi, cijelu utakmicu su bili bolji. Dogodila nam se ozljeda Jakira, morali smo krpati sa stoperom na bekovskoj poziciji - rekao je Gregurina, a na pitanje na čemu je temeljio optimizam uoči utakmice odgovorio je:

- Kroz cijeli trenažni proces momci rade odlično. Dobro smo izgledali na treninzima. Znali smo da je Hajduk imao europsku utakmicu.

Je li vas Garcia iznenadio s promjenama u početnih 11?

- Pripremali smo se. Uz to smo imali dva debitanta. Cjelokupna situacija nije bila dobra za nas. Atmosfera na Poljudu je fenomenalna, igračima nije lako igrati.

Je li vam bila čudna atmosfera u prvih 20 minuta?

- Malo je, ali više smo bili pod dojmom cjelokupne situacije na terenu. Očekivali smo da će Hajduk biti malo umoran, a to se nije vidjelo na terenu - zaključio je Gregurina.